En medio del coronavirus, Netanyahu encabezó la ceremonia de inicio de clases

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto con el ministro de educación, Yoav Galant, inauguraron hoy el ciclo escolar en el marco de las restricciones sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus.

Más de 2.4 millones de niños israelíes comenzaron el nuevo año escolar, pero la mayoría tuvo que estudiar de forma remota debido a la pandemia. El comienzo del año escolar fue una incertidumbre por la creciente tasa de infección de COVID-19 y la posibilidad de que traer a los niños de regreso a la escuela conduzca a otro brote masivo. Finalmente muchos comenzaron el día previsto.

A última hora del lunes, el comité del coronavirus votó que las escuelas en 23 ciudades y comunidades “rojas”, donde la tasa de infección por COVID-19 es alta, permanecerán cerradas. La decisión deja a más de 140 mil niños de todas las edades en sus casas. Los ministros debatirán nuevamente el próximo jueves sobre si reabrir escuelas en esas áreas.

Además, otros 10 mil niños no comenzarán su año escolar como estaba planeado debido a problemas logísticos en sus respectivas instalaciones educativas y muchos padres han comenzado a protestar. Según las últimas estadísticas, unos 169 mil niños han comenzado la educación primaria al ingresar al primer grado, mientras que 132 mil han comenzado su último año escolar.

Antes de ir a la escuela, se les solicitó a los padres que llenaran una declaración de salud para sus hijos, lo que se puede hacer online o en la entrada del edificio de la escuela. Sin embargo, algunos padres han informado que el sitio donde se debe completar la declaración se ha bloqueado.

Según el esquema del Ministerio de Educación, los jardines de infancia, primero y segundo grado funcionarán como de costumbre y los niños asistirán a clases al menos cinco veces por semana. El tercer y cuarto grado se dividirá en grupos de 18 niños, que asistirán a clases físicamente al menos cinco veces por semana. Los grados quinto y sexto también se dividirán en grupos de 18, pero los niños solo asistirán a estudios en clase dos veces por semana y estudiarán de forma remota el resto del tiempo.

A partir del séptimo grado, los niños también se dividirán en grupos de 18, y los estudios en clase solo serán posibles dos veces por semana. Se requerirá que cada estudiante use una máscara durante los estudios y las vacaciones escolares, con solo un niño sentado en cada escritorio. Los niños de décimo grado en adelante pueden completar su propia declaración de salud.

El primer ministro Netanyahu y el ministro Yoav Galant participaron en la ceremonia que marcó el inicio del año escolar 2020-2021 en la escuela Netaim en el asentamiento israelí Mevo Horon, en el área del Consejo Regional de Binyamin. El primer ministro explicó a los alumnos sobre el coronavirus y la importancia de seguir estrictamente las reglas. “En tiempos normales, te abrazábamos como recuerdas desde el jardín de infancia. Pero hoy no se permiten abrazos, esta es la primera lección. Todas las mañanas, debes recordar que los abrazos no están permitidos, que necesitas mantener una pequeña distancia y que necesitas usar una máscara”.

“El coronavirus es como un error muy, muy pequeño que no se puede ver, pero si no tenemos cuidado, pasará de uno a otro”, agregó. En este contexto, Netanyahu expresó: “He visto cosas terribles en Tik Tok. No hagas eso. Quiero que vayas a los libros. Esto te ayudará. Nos ayudará a todos”.

