“En Estados Unidos siempre ha habido racismo y discriminación contra el otro. Pero soy optimista y creo en la educación”

La xenofobia y el racismo en Estados Unidos son moneda corriente. Son muchos los que intentan frenar esta situación, entre ellos, Esther Sterental, ex maestra de escuela secundaria en escuelas públicas de Miami Dade, propone que la educación es la herramienta para frenar estas actitudes y discursos de odio. En diálogo con Radio Jai analizó la situación de la comunidad afroamericana y la situación de las comunidades latinas en el país.

“Yo llevo más de 30 años en el sistema escolar y veo como inculcan ese sentimiento de identificación. Los muchachos crecen siendo inculcados en sus casas. Lo veo como una cuestión de dominación y poder sobre adquisición de recursos. Porque vienen de tan bajo poder económico y falta de educación que siempre tiene que haber un chivo expiatorio, eso es lo que les enseñan, lo que les inculcan”.

“La creencia es que la gente latina y migrante les quitan el trabajo a los afroamericanos, entonces los ponen en oposición unos a otros. En mi escuela en particular había mucha disciplina, entonces los problemas no entraban. Pero saliendo se peleaban entre ellos. Es terrible ver a chicos de 14 años con ese odio”, dijo Sterental.

“Fuera de eso, está la evolución de lo que hoy es el “Black Lives Matter”. Siempre ha habido racismo, discriminación contra el otro. En este país la discriminación contra el afroamericano es tremenda, pero también hay discriminación en contra del latino. Cada grupo tiene su área y está en contra del otro. Como yo lo veo es por una cuestión de recursos y posición económica”.

“El problema es que en Estados Unidos hay mucha consagración, en el sentido de la identidad. En los años 60 estaba la nación del islam que son antisemitas. Ese movimiento se fundó en Estados Unidos con identidad negra y hoy en día, con el Black Lives Matter, muchos se identifican con la nación del islam a pesar de que no son musulmanes. Entonces toman las palabras y el sentido de que los judíos de hoy no son los verdaderos judíos. Son antisemitas desde las entrañas. Y eso les llega a los muchachos afroamericanos”, explicó Sterental.

“Creo que debe haber leyes más duras para demostraciones de antisemitismo y este gobierno está empezando a hacer algo. Por otro lado, hay que educar a los educadores porque hoy en día el antisemitismo se ha metido en las universidades, entonces los nuevos maestros son bastante antisemitas. Hay que educar en las escuelas y universidades, hacer un acercamiento histórico con la gente. La comunidad tiene que desarrollar un plan para trabajar con las comunidades afroamericanas. Igualmente, no todos son así, los que lo hacen son la minoría”.

“Pasa que la gente dice ‘el enemigo de mi amigo, es mi enemigo’ y no piensan más. Entonces toman cualquier punto en común y lo convierte en resentimiento social. Los convencen. El tema es que no conocen la historia, son incultos. En mis 40 años que estoy acá, la situación se ha puesto mucho pero, pero soy optimista y creo en la educación. Se que va a correr sangre, vemos ataques en sinagogas que nunca antes se han visto”, dijo Sterental.

“Lo que empieza con los judíos no termina con los judíos. Ha habido ataques en otras sedes y no por antisemitas, sino el blanco contra el negro. Hay una resolución, no puedo pensar en que esto se va a quedar así, creo en la educación y sé que la mayoría es buena. Los disidentes violentos son la minoría. Entonces la mayoría tiene que reaccionar y creo que vamos a llegar a ese punto”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.