‘Es tiempo de unidad, no de elecciones’

En una conferencia de prensa, Netanyahu, el primer ministro de Israel, anunció que no propiciará la ruptura del gobierno. Declaración que se da tan solo un día antes de la fecha limite para la fijación del presupuesto o la emisión de una ley posponiendo tal decisión, que de no conseguirse resultaría en una cuarta llamada a elecciones en menos de dos años.

Para evitar el indeseado escenario de llamar a la población del país nuevamente a las urnas, Netanyahu anunció que aceptará alargar el plazo para fijar el presupuesto hasta el 3 de diciembre. A cambio se suspenderá el nombramiento de puestos políticos hasta la formación de un comité de nombramientos para supervisar quienes son seleccionados como funcionarios del gobierno.

A pesar de que Netanyahu declaró: “Este es el momento de la unidad, no el momento de las elecciones… unámonos y trabajemos juntos”, sus acciones no reflejaron sus palabras. Según los líderes de Kahol Lavan (el partido socio del Likud en la coalición que gobierna actualmente a Israel), no fueron informados acerca de la conferencia de prensa, explicaron que se enteraron de la misma a través de los medios de comunicación y que se sentían “humillados” al respecto. A pesar de ello, Netanyahu sí decidió avisar con anticipación su decisión a los líderes de Yahadut HaTora y Shas (dos partidos ortodoxos parte de la coalición del Likud).

Por otro lado, el anuncio de Netanyahu de aplazar nuevamente la fijación del presupuesto recibió críticas de la oposición. Yair Lapid, el líder de la misma, tuiteó “¿Otros 100 días sin presupuesto?” preguntó en Twitter. “¿Su compromiso es continuar con el absoluto fracaso de Netanyahu? ¿Escuelas que no abren correctamente, trabajadores autónomos que no reciben la ayuda que necesitan, un desempleo tremendamente alto en curso? ¡Estás desapegado,

suficiente!”

אז עוד 100 יום בלי תקציב ואז בחירות? זו הפשרה שלהם? להמשיך את הכשלון המוחלט של נתניהו? בתי ספר שלא יפתחו כסדרם, עצמאים שלא יקבלו עזרה, אבטלה מטורפת שתמשך? מנותקים נמאסתם. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 23, 2020

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.