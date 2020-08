Coronavirus: La ministra de Inmigración dio positivo

La Ministra de Inmigración y Absorción israelí, Pnina Temano Sheta, informó al oficial de la Knesset que dio positivo de coronavirus. Ella estuvo en la Knesset recientemente y en consecuencia se llevará a cabo una investigación epidemiológica. El viernes por la mañana se reunió con todos los miembros del bloque Azul y Blanco. Algunos ministros y diputados anunciaron que entrarían en aislamiento preventivo.

Ella escribió en su cuenta de Twitter: “Este fin de semana no me sentí bien, así que en la mañana me hicieron una prueba de coronavirus y dio positivo. El Ministerio de Salud ahora está realizando las investigaciones epidemiológicas de todos los que me rodean”.

El ministro de Justicia, Avi Nissenkorn, anunció que pasará a confinamiento solitario tras permanecer cerca de ella: “El ministro seguirá con su trabajo diario, con la ayuda de los medios tecnológicos que se instalarán en su casa”. Por su parte, la diputada Ayelet Shaked también anunció que entraría en aislamiento después de reunirse con Tamano Sheta.

Tras el anuncio, el diputado Miki Levy (Yesh Atid) exigió que los diputados dw Azul y Blanco que fueran retirados de las deliberaciones del Comité de Finanzas, por temor a que los sorprendieran in fraganti. Levy se dirigió al presidente en funciones del comité: “Me gustaría sacarlos, quienes participarán en la discusión a través de Zoom. La ministra Tamano está infectado y nos están poniendo en peligro a todos”.

El diputado Ahmad Tibi, quien estuvo presente en la audiencia, bromeó con Levy: “Este no es el único problema de salud en la Knesset”. Pindros rechazó la solicitud, diciendo que “hay un portavoz de la Knesset, hay un guardia de la Knesset, acuda a ellos”.

Temano Sheta no es la primera infectada con el virus. A principios de mes, el ministro de Jerusalem y Patrimonio, Rafi Peretz, fue diagnosticado con coronavirus, y antes que él, también fue diagnosticado el ministro de Construcción y Vivienda, Yaakov Litzman.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.