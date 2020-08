Antisemitismo en Neuquén

En una entrevista con Radio Jai, Carlos Maravankin, presidente del Centro Hebraico de la provincia argentina de Neuquén, habló acerca de la ofensa antisemita que recibió la comunidad judía local el día viernes.

Cuenta que por la noche aparecieron afiches de carácter antisemita a cuatro cuadras de la sede de la comunidad. Explica, que las imágenes que mostraban eran “del presidente Fernández, de Bill Gates, de George Soros, [con] la cara típica de los carteles de propaganda que utilizaban los nazis, con la nariz ganchuda, las uñas puntiagudas, y todo con una serie de mensajes de odio, que la pandemia fue originada por los judíos, argentinos cuídate, etcétera”.

Agrega, que esta no es la primera vez que la comunidad es víctima de una ofensa de estas características, sino que en agosto del año pasado se dio una situación similar con afiches del mismo tamaño, con la misma tipografía y mismas imágenes, lo que indicaría que son los mismos los responsables. A pesar de que la comunidad hizo la denuncia, “la Justicia Federal no hizo absolutamente nada desde agosto del año pasado hasta agosto de este año”.

Cómo si fuera poco, la predisposición de las autoridades para llevar a los responsables a la justicia no pareció variar. “Desde el gobierno provincial no tuvimos ningún contacto” dijo, agregando que sí lo llamó “la Secretaría de Ciudadanía de la Ciudad de la Municipalidad de Neuquén… [me dijo] que están a nuestra disposición y nos quieren acompañar en la firma d denuncia en los juzgados federales”. Por suerte, también la respuesta de la gente de la ciudad fue positiva, recibió llamados de gente tanto de la comunidad como externa a la misma. La DAIA también tomo partido en el asunto participando en la denuncia con el juzgado federal.

Luego, comentó que los mensajes de odio son especialmente indeseados en estos momentos cuando “lo que necesitamos son mensajes para tranquilizar la salud mental… y este mensaje lo único que hace es enfermar más a la gente… lo único que generan es odio sin ningún fundamento”.

“Espero y anhelo que se termine la impunidad y que investiguen” concluye, enfocándose en la esperanza de que esta vez la justicia no se quede de manos cruzadas y encuentre y penalice a los responsables.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.