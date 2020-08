“A veces el “no” tampoco es una barrera”

Una joven israelí de 16 años fue violada por un grupo de más de 30 hombres que la abusaron en una habitación de un hotel, en un caso que escandaliza al país y ha motivado marchas de colectivos feministas. Dialogamos en Radio Jai con Jessica Nevo, socióloga feminista argentina, radicada en Israel desde 1978.

“Algunos de los carteles que portaban los manifestantes señalaban que la violación no era como una pandemia, un terremoto o un chaparrón, sobre los que no tenemos control, pero que llegan y pasan; porque la violencia es evitable. Solo se necesita que los hombres dejen de usar la violencia”, explicó Nevo.

“Un aspecto positivo de las últimas manifestaciones es que, además de las mujeres, participaron hombres jóvenes y que en su WA recibió muchos mensajes de hombres que invitaban a salir a la calle”, comentó la socióloga.

Otro detalle digno de ser resaltado es que en Haifa hubo muchas mujeres jóvenes, como si la nueva generación se estuviese preparando para asumir el liderazgo.

Pero aún falta recorrer un largo camino. Hace un año, en agosto de 2019, hubo una violación en manada realizada en Chipre a una turista inglesa, por chicos israelíes que habían terminado la escuela secundaria. Los violadores fueron sobreseídos y la chica fue acusada por realizar una falsa denuncia.

La sociedad los recibió alegremente y señaló que era positivo que no los hubiera perjudicado para ir al ejército, sin embargo mucha gente viajó a Chipre cuando juzgaron a la joven, para brindarle su apoyo.

Hoy, por el Covid 19, los chicos israelíes no pueden viajar a Chipre antes de entrar al ejército, por lo cual fueron a Eilat y ya vimos lo que pasó.

Un tema recurrente en los casos de violaciones es el del consentimiento. Podemos imaginar el valor que tiene en una fiesta regada por alcohol y drogas, pero en el feminismo definimos hace un tiempo que la negativa no es algo que haya que demostrar, pues muchas veces los hombres no entienden un sí o un no.

Hay una canción popular que dice que el no de una chica debe ser interpretado según el tono en que lo dice. Muchos no entienden que un “no” es un “no” y usa la violencia física, por lo cual es necesario redefinir los límites legales.

La violencia contra la mujer también existe en el ámbito laboral, cuando es ejercida desde una posición de poder. Está en tratamiento una ley que modificaría la prescripción de estos delitos que hoy es de siete años.

En los Estados Unidos, como consecuencia de las campañas de Me Too y el caso de Bill Cosby se intenta eliminar los limites para presentar las denuncias, tal como con los crímenes de lesa humanidad o los ocurridos durante el holocausto.

Es interesante conocer un fallo de la Corte Suprema en un caso que fue público y famoso, cuando en 1988 hubo una violación en un kibutz, que determinó que no hay que demostrar que la chica dijo que no, sino demostrar que dijo que sí. Pero esto nos vuelve a llevar al tema del consentimiento cuando a una chica le ponen drogas o se emborracha en un pub y al día siguiente no recuerda nada. Si bien hay solo dos detenidos, están buscando al resto, que probablemente no vivan en Eilat.

La abogada de uno de los detenidos hizo un comentario que, leído con benevolencia, fue un error. Dijo que él no podía detener a los 30, pero se olvidó de que podía acudir a la seguridad del hotel o hacer algo más que permanecer indiferente.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el consentimiento es válido solo a partir de los 16 años y con una diferencia de edad, como máximo, de dos años.

Hace un mes y medio, una chica de 16 años tuvo relaciones con dos futbolistas famosos y la sociedad atacó a la chica porque eran hombres casados.

Podemos ver que, como nos dijo Jessica Nevo, queda un largo camino por recorrer.

