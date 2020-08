La Tierra es redonda o plana?

En Israel, como si no tuviéramos suficientes debates y conflictos con temas de la creación, Dios o el Mesías …

Como si no fuera poco que somos un pueblo con 3 padres, 4 madres y gente desparramada en 12 tribus más los Levitas y que no nos podemos poner de acuerdo absolutamente en nada … Llego a Israel la teoría de que la Tierra es Plana!

La conspiración de que la Tierra es plana se está extendiendo por todo el mundo. Oculta un fondo más oscuro? Los experimentos y conclusiones de Anat Korol a mí me dejaron tranquilo. Yo necesito siempre antes de descartar algo que me lo verifiquen empíricamente y esto es para mí suficiente. Espero que también para ustedes.