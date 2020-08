“Nuestras soluciones tecnológicas tratan de ayudar en esta nueva normalidad”

Dahua Technology es una empresa China de tecnología. Hoy en día, frente a la pandemia, tuvieron que reinventarse y desarrollaron su tecnología para poder hacer frente al coronavirus. Franky Su, Country Manager para Argentina y Uruguay, contó en Radio Jai cómo funcionan sus dispositivos y en qué soluciones nuevas trabajan para la nueva normalidad.

“La empresa oriunda de China es de seguridad electrónica basada en un 80% en CCTV y también incluye tecnologías de big data y algoritmos de inteligencia artificial. Trabajamos desde 2001 y en recién en 2010 ingresamos al mercado argentino, primero a través de distribuidores y después con operación local. Destaco la evolución que he visto en estos 10 años en el mercado en una situación normal y la evolución del segmento en hasta llegar a hoy con tecnología térmica que es lo que acompaña a la coyuntura de la pandemia”.

“En enero fue muy fuerte la pandemia en China y el proceder fue similar a Argentina. Se bloquearon las ciudades para prevenir el esparcimiento del virus. Resalto la velocidad de la cultura china para adaptarse y en el caso de la tecnología para proveer estos nuevos servicios. En China es más usual ver tecnología térmica y de seguridad de vigilancia con tecnología artificial, en lugares como el transporte, escuelas, shoppings, estadios. También hubo protocolos más estrictos con respecto a la vuelta a clases y están más avanzados con la implementación de instrumentos de seguridad como cámaras de monitoreo de temperatura en los lugares”, dijo Su.

La empresa hizo una donación de estas tecnologías a la institución educativa Toratenu y Su explicó cómo funciona: “El sistema tiene reconocimiento facial indica quién y cuándo fue capturado y muestra su temperatura. Todo queda registrado en el sistema y en el caso de tener temperatura alta genera una alerta”.

“Contamos con diferentes productos y soluciones para diferentes presupuestos. Dependiendo de la complejidad del cliente, detectamos su necesidad y hacemos una interacción de distintos sistemas según lo que necesiten. El sistema toma la temperatura de grupos de 30 personas por minuto con un margen de error de 0.3 grados. Es muy efectiva tanto en la medición como en el tiempo”.

“Las nuevas soluciones no tienen tanto que ver con la tecnología térmica sino con ayudarnos con la nueva normalidad. Es lo que llamamos el control de flujo o aforo. Nuestra tecnología podrá medir cuánta gente entra y sale de un lugar e indicara a la gente si puede ingresar o no. Controla de forma directa el flujo de personas. Otra solución es el control de distanciamiento social para cuando un grupo de gente se está aglomerando, la cámara emite una alerta. Mide los metros entre las personas. Y el último ejemplo es una cámara térmica que mide en medio segundo la temperatura de cada persona con un mínimo margen de error y además chequea el uso de tapaboca. Se utiliza por ejemplo en el transporte público o en los ingresos a estaciones de tren o shoppings. Son soluciones que apoyan a que no se esparza el virus, son soluciones de prevención”.

Con respecto al futuro de la empresa en Argentina, Su dijo que “es una empresa que está comprometida con su operación local. Tenemos una gran estructura de distribución, instaladores, revendedores que nos apoyan además de un plantel de 20 personas que trabajan para Dahua. El plan de expansión es una nueva oficina más grande donde contrataremos más personal con un plan de pasantías. Hoy estamos haciendo un programa de desarrollo de nuestros técnicos. También seguir con el compromiso de acciones como la donación a cancillería o las implementaciones que hacemos localmente”.

