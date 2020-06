Nuevo brote de Coronavirus en Jerusalem se expande por todo el país

El número de casos de coronavirus en Israel está aumentando exponencialmente mientras el gobierno presiona para mantener las escuelas abiertas.

El Ministerio de Salud informó de que 118 personas dieron positivo en las últimas 24 horas, con lo que el número total de pacientes desde el comienzo de la pandemia asciende a 17.495. En el último recuento, había 2.191 casos activos, un aumento de 88 casos con respecto al día anterior, y 291 personas habían muerto.

La mayoría de las personas recién infectadas probablemente son escolares y sus padres. El número de pacientes graves e intubados sigue disminuyendo. El jueves por la noche, había 30 personas en estado grave, incluyendo 23 con respiradores.

En perspectiva, entre el domingo y el jueves de la semana pasada (24-28 de mayo), el promedio de nuevos casos diarios fue de 29. Esta semana, entre el domingo y el jueves, el promedio de casos nuevos fue de 80.

En un día, 6.865 estudiantes y profesores entraron en aislamiento, según el Ministerio de Educación, lo que hace que el número total sea de 13.691. Además, unos 301 estudiantes y profesores han sido diagnosticados con el nuevo coronavirus, un aumento de 57 desde el miércoles.

Los casos están repartidos por todo el país, y el mayor número sigue estando en Jerusalem (53 en los últimos tres días), según el Ministerio de Salud. Otros lugares con altas tasas de infección son Tel Aviv (25 en los últimos tres días), Beer Sheba (17), Bnei Brak (15) y Ashdod (14).

Unas 87 escuelas están cerradas, más del doble que el día anterior. Entre ellas se encuentran las escuelas de Ashdod, Ashkelon, Givatayim, Jaffa, Petah Tivka, Sderot y Tel Aviv. Incluyen escuelas primarias, secundarias e instituciones religiosas y seculares.

El aumento de las infecciones ha hecho que aumente el número de personas que solicitan someterse a pruebas, lo que ha supuesto una carga para los fondos de salud, cuyos laboratorios se encargan de los exámenes.

El jueves por la tarde, el Centro Médico de la Universidad de Hadassah en Jerusalem anunció que ha recibido peticiones de ayuda de los fondos de salud. Desde el brote en Gymnasia Rehavia sobre Shavuot, los laboratorios de Jerusalem han estado realizando cientos de pruebas por día, además de los cientos realizados por el Maguen David Adom, dijo Hadassah.

En una carta al Ministerio de Salud, Kupat Holim Meuhedet dijo que si el ministerio no dejaba de inundar sus laboratorios con pruebas, habría críticas, ya que hubo en la primera ola de problemas graves en los laboratorios, informó N12.

“Por favor, informen a la dirección del Ministerio de Salud que los laboratorios están en estado de crisis, y no hay manera de que podamos mantener este número de pruebas – y esta vez no será porque nos falten reactivos o kits, sino porque no tenemos suficiente mano de obra”, decía la carta.

El Comité de la Knesset para el Coronavirus se reunirá la próxima semana para discutir soluciones para los laboratorios.

Sin embargo, debido a que el número de pruebas que se están realizando es mucho mayor que la semana pasada – el Ministerio de Salud informó de la realización de pruebas a 12.929 personas el miércoles – la tasa de infección parece estar cayendo a menos del 1%.

A finales del miércoles, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo que las escuelas del país permanecerían abiertas, poniéndose del lado del Ministro de Educación Yoav Gallant, cuya política ha sido cerrar cualquier escuela con infección pero mantener las demás en funcionamiento.

El Ministro de Salud Yuli Edelstein había recomendado cerrar las escuelas medias y secundarias sólo en Jerusalem. Su personal profesional está abogando por cerrarlos en todo el país.

El jueves, la Municipalidad de Rishon Lezion decidió tomar el asunto en sus propias manos y desplegó un nuevo modelo que será efectivo el domingo: Las escuelas combinarán la enseñanza frontal y a distancia, y ninguna clase tendrá más de 20 estudiantes a la vez. Los estudiantes usarán el tiempo en la escuela para enfocarse en la recreación, el aprendizaje social y explorativo.

“Vemos lo que está sucediendo en todo el país, y es importante para nosotros mantener la salud de los estudiantes por un lado y continuar la rutina de la vida por el otro”, dijo el alcalde de Rishon Lezion, Raz Kinstlich, a N12.

El modelo fue desarrollado en colaboración con el Ministerio de Educación, dijo, y agregó que espera que resulte apropiado para los padres, profesores y estudiantes.

La lucha entre el Sindicato de Maestros y el Ministerio de Educación continuó el jueves. El ministerio envió una carta a los municipios locales, pidiéndoles que participen en asegurar que haya un marco para los estudiantes más jóvenes durante las vacaciones de verano.

“Este verano, habrá una amplia programación disponible para niños de primer a cuarto grado y preescolares”, escribió Gallant, señalando que espera que estas ofertas se lleven a cabo en algún momento de agosto.

Por ahora, parece que los programas de verano en la escuela se llevarán a cabo desde el 14 de julio hasta el 8 de agosto e incluirán también programas extraescolares.

La Asociación de Maestros de Secundaria y la Unión de Maestros de Primaria no han finalizado un acuerdo para mantener las escuelas abiertas durante nueve días más hasta el 13 de julio.

Los estudiantes de la yeshivá y de los seminarios ya no podrán entrar en el país, según una carta difundida el miércoles por el Ministro del Interior Arye Deri. Los estudiantes que estén casados y aprendiendo a tiempo completo como su trabajo pueden venir a Israel si recibieron el permiso en o antes del 21 de mayo. Sin embargo, no se concederán nuevos permisos, dijo.

Mientras tanto, los ministerios de Salud y Transporte anunciaron que los trenes interurbanos comenzarán a funcionar plenamente a partir del lunes 8 de junio.

Los trenes ayudarán a aliviar la presión en el sistema de autobuses y permitirán un movimiento más fácil para el público, dijo el Ministro de Transporte Miri Regev en un comunicado.

“Seguiremos y nos aseguraremos de que el público cumpla las normas [del Ministerio de Salud], teniendo en cuenta el distanciamiento social, el uso de máscaras y la prevención de la entrada de pasajeros con fiebres en el complejo de la estación”, dijo.

El Ministro de Finanzas, Amir Peretz, dijo el jueves que su oficina estaba trabajando en la ampliación de las medidas que permitirían la apertura de más negocios y al mismo tiempo seguir cumpliendo con la norma de la Cinta Púrpura del Ministerio de Salud, que está en proceso de renovación.

Entre sus recomendaciones se encuentra la de no exigir más a las tiendas que registren el nombre y el número de registro de sus clientes, permitir que los empleados coman en la cafetería de su oficina y cambiar la regulación que permite que sólo 50 personas operen con dos metros de distancia entre ellas a algo más accesible.

“Mantendremos nuestra salud y nuestros medios de vida”, dijo Peretz.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.