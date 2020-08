La semana pasada se anunció el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Udi Manor, historiador israelí de la Universidad de Haifa, analizó este hecho tan importante para la región y el mundo en diálogo con Radio Jai.

“Todavía no hay un acuerdo, fueron unos anuncios de la intención de ambos lados, con el empuje de los Estados Unidos. Digo esto porque en Medio Oriente, del dicho al hecho hay un gran trecho. Muchos dicen que el acuerdo se va a cumplir, pero por ahora no hay ningún acuerdo, solo anuncio de intención”.

“Es un paso muy importante. En términos económicos estamos hablando de dos grandes potencias y este tipo de colaboración puede llegar muy lejos. Además sabemos que cuando se abre un camino económico entre dos países, significa una apertura que va más allá. Así que desde el punto de vista económico puede ser un paso fundamental”, dijo Manor.

“La cuestión de seguridad y las amenazas hacia el estado de Israel es otro punto importante. Ya que hay un choque muy complejo con los iraníes, con Hezbolláh y el Líbano, también con Hamás. Así que desde ese punto de vista, para Israel, el acuerdo es fundamental”.

“Si bien Netanyahu no inventó esta estrategia, la está aplicando bastante bien. En Israel decían que el conflicto es entre judíos y palestinos, y hasta que no se solucione no podrían avanzar. Entonces hay quienes dicen que no hay solución entre judíos y palestinos, por ende no hay forma de tener paz entre Israel y los árabes. Pero cuando uno ve lo que pasó con Egipto en el 79 y con Jordania en el 94, los pesimistas dicen que eso no es paz porque el antisemitismo es moneda corriente”, aseguró Manor.

“Desde el punto de vista de Israel y ser parte de la región, el acuerdo es un paso muy importante. Más allá de los Emiratos, se espera que más países de la región se sumen a la normalización, en una región que no tiene nada de normal. En términos de la normalidad en Medio Oriente, este paso puede ser muy importante. Si alguien dice con claridad qué va a pasar en el futuro de Medio Oriente, no le creas. No hay forma de saberlo”.

“Desde un punto de vista cínico, una alianza entre Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos, Israel y Jordania, es una coalición de intereses que pueden luchar mucho mejor frente a una amenaza que puede venir desde el ‘eje de la maldad’. Los Emiratos, Arabia saudita y Egipto, están en conflicto con los chiitas liderados por Irán, e Israel está todo el tiempo bajo la amenaza iraní, por ende una coalición entre estos países podría tener más éxito al colaborar y tener un acuerdo de paz. Si este paso va a empujar al Medio Oriente a una normalidad, ganamos. Si este paso no cambia la fragilidad de la estabilidad de Medio Oriente, es mejor tener un acuerdo de esta índole”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.