Rivlin invitó al príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos a Jerusalem para una visita oficial

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, extendió una invitación al líder de facto de los Emiratos Árabes Unidos para visitar Israel, después de que los dos países acordaron la normalización.

La invitación de Rivlin al príncipe heredero del Emirato de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se envió en árabe y se produjo días después del anuncio de un acuerdo histórico entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas.

La invitación era para visitar “Israel y Jerusalem y ser nuestro invitado de honor”. Mientras que Israel considera a toda la ciudad su capital, el mundo árabe ve a Jerusalem Oriental como la futura capital de un estado palestino. “En estos fatídicos días, el liderazgo se mide por su coraje y capacidad para ser innovador y con visión de futuro”, escribió Rivlin.

El presidente expresó su esperanza de que el nuevo acuerdo de paz “ayudará a construir y fortalecer la confianza entre nosotros y los pueblos de la región, una confianza que promoverá el entendimiento entre todos nosotros. “Tal confianza, como se demuestra en el acto noble y valiente, hará avanzar a nuestra región y traerá bienestar económico y proporcionará prosperidad y estabilidad a la gente de Oriente Medio en su conjunto. No tengo ninguna duda de que las generaciones futuras apreciarán la forma en que ustedes, los líderes valientes y sabios, han reiniciado el discurso sobre la paz, la confianza, el diálogo entre pueblos y religiones, la cooperación y un futuro prometedor”.

En un aparente indicio de que los lazos con los Emiratos Árabes Unidos podrían conducir a relaciones diplomáticas con otros estados árabes, Rivlin dijo que esperaba que el desarrollo “también sirva como un faro, iluminando el camino por delante para otros”.

Rivlin se reunirá con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para discutir “desarrollos diplomáticos y regionales”. Anteriormente, Netanyahu dijo que Israel estaba trabajando para establecer vuelos directos entre Tel Aviv y los Emiratos Árabes Unidos sobrevolando Arabia Saudita. También comentó sobre algunos de los beneficios esperados de la normalización de los lazos con los Emiratos Árabes Unidos cuando visitó el aeropuerto Ben Gurion con la ministra de Transporte, Miri Regev. “Ahora estamos trabajando para habilitar vuelos directos sobre Arabia Saudita entre Tel Aviv y Dubai. Esto cambiará la aviación israelí y la economía israelí con una gran cantidad de turismo para ambos lados e inversiones”, dijo Netanyahu.

Israel no tiene vínculos formales con Arabia Saudita y los aviones israelíes generalmente no pueden sobrevolar su territorio, aunque los dos países tienen una cooperación entre bastidores en algunos asuntos, en particular sobre seguridad. “Los Emiratos están muy interesados ​​en inversiones masivas en tecnología en Israel”, continuó Netanyahu y dijo que los productos baratos fabricados en las zonas de libre comercio de Emiratos estarán disponibles para los consumidores israelíes. “Es un impulso para la economía israelí que beneficiará a todos los ciudadanos”.

Regev dijo que la apertura de relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos es “una gran noticia para la economía israelí”. Por su parte, el Ministerio de Economía ha evaluado que los lazos con los Emiratos Árabes Unidos traerán cientos de millones de dólares a la economía israelí cada año.

Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el jueves que estaban estableciendo relaciones diplomáticas plenas en un acuerdo negociado por Estados Unidos, que también requería que Israel suspendiera su plan para anexar tierras de Judea y Samaria buscadas por los palestinos para un estado futuro. Israel había planeado previamente avanzar unilateralmente con las medidas sobre la base del plan de paz de Estados Unidos.

El acuerdo convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el tercer país árabe, después de Egipto y Jordania, en tener relaciones diplomáticas activas y plenas con Israel. La declaración conjunta del jueves dijo que se esperaban acuerdos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos en las próximas semanas en áreas que incluyen turismo, vuelos directos y embajadas.

Netanyahu y Regev estaban en el aeropuerto Ben Gurion para revisar los desarrollos destinados a abrir servicios de transporte aéreo más amplios que durante meses han estado restringidos debido a la pandemia de coronavirus. La visita se produjo un día después de que el Ministerio de Salud firmara una orden que eximía a los israelíes que regresaban de 20 países con bajas tasas de COVID-19 de una cuarentena obligatoria de 14 días.

