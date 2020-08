Rivlin advierte sobre otra ronda electoral: “Sería un golpe imperdonable”

El presidente israelí Reuven Rivlin advirtió hoy a los políticos sobre la posibilidad de ir a nuevos comicios. Lo hizo al término de una reunión con el ministro de Comunicaciones, Yoaz Handel, en la que ambos anunciaron el establecimiento de un tratado para la preservación de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas.

“No exageraré las advertencias que usted conoce bien, sólo le diré, como ciudadano entre los ciudadanos, esta no es una posibilidad”, le manifestó el presidente al ministro Handel. “No podemos seguir analizando esta posibilidad, como si fuera un escenario lógico, mientras contamos a nuestros muertos”, agregó.

“Si ustedes, los elegidos de cualquier partido, nos llevan a esta aterradora circunstancia, le darán al país un golpe duro, doloroso e imperdonable”, indicó Rivlin.

En los últimos días, Israel parece haber tomado un camino rápido hacia una nueva ronda electoral debido a desacuerdos entre Kajol Labán y el Likud respecto del presupuesto acordado. Mientras el partido de Benny Gantz exige aprobar un presupuesto que incluya también el año 2021, tal como está estipulado en el acuerdo de coalición, la facción oficialista exige un presupuesto que se extienda solo hasta fin de año.

Según Kajol Labán, un presupuesto anual no brinda una respuesta a la crisis económica y no genera certidumbre en el ámbito económico. Esta postura cuenta con el apoyo de economistas de alto nivel y funcionarios del Ministerio de Finanzas. Por otro lado, el Likud argumenta que, debido a la incertidumbre, debe aprobarse un presupuesto hasta fin de año y otro por separado para el 2021.

El acuerdo de coalición firmado consiste en un gobierno de rotación en el que el ministro de Defensa, Benny Gantz, debe asumir como primer ministro en noviembre del 2021, tras un año y medio de mandato de Netanyahu. No obstante, si el presupuesto no se aprueba, Gantz podría no asumir el cargo. Por lo tanto, un presupuesto anual le permitirá a Netanyahu derrocar al gobierno antes de que se lleve a cabo la rotación en noviembre de 2021, mientras que un presupuesto bienal bloqueará la posibilidad de elecciones y llevará a que Gantz sustituya a Netanyahu.