Israel conversará con Rusia sobre la vacuna anunciada por Putin

Horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció que la vacuna contra el coronavirus desarrollada por su país era segura de usar, Yuli Edelstein, el ministro de Salud israelí, dijo: “Si estamos convencidos de que este es un producto serio, intentaremos llevar a cabo negociaciones”.

Edelstein dijo: “Ya hemos firmado con dos empresas, y esperamos que tengan lista la vacuna lo antes posible. Estamos siguiendo de cerca cualquier novedad, sin importar de qué país provenga. No quiero engañar a nadie, el personal del ministerio trabaja sin cesar, pero la vacuna no llegará mañana. Todavía no hay ninguna vacuna que haya pasado por todos los pasos requeridos y haya recibido las aprobaciones correspondientes”.

Respecto de la transferencia de las investigaciones epidemiológicas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Edelstein señaló que “el Ejército está trabajando de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud, y estamos contentos con esta asociación. Algunas cosas han comenzado a mejorar y dentro de unas semanas veremos un cambio positivo. Con las cifras actuales, de miles de infectados por día, ciertamente no es posible alcanzar el 100% de éxito. Pero cualquier investigación exitosa reduce la morbilidad”.

