Gantz solicitó retrasar la fecha límite del presupuesto

El primer ministro suplente, Benny Gantz, solicitó al primer ministro Benjamín Netanyahu que promulgue una propuesta de compromiso que extienda el plazo para aprobar el presupuesto estatal en 24 horas.

Gantz también elogió a Netanyahu por respaldar las lecturas iniciales del proyecto de ley de extensión, pero señaló que el primer ministro no se comprometió a respaldar las lecturas finales y aprobar el proyecto de ley. “Elimine la amenaza de elecciones de la agenda pública y en lugar de hacer que sigan en pánico, dé a la gente la certeza, la seguridad y la confianza que se merecen”, dijo Gantz en una súplica al primer ministro.

En respuesta a Gantz, Netanyahu le dijo a su facción del Likud que un nuevo presupuesto estatal podría aprobarse no solo en 24 horas sino en 24 minutos.

El primer ministro suplente advirtió que ir a una cuarta elección en 19 meses durante las crisis económicas y de salud podría provocar una guerra civil. “Quien ama a Israel no lo lleva a las elecciones en este momento y quien se preocupa por Israel no tomará medidas que provoquen un colapso económico. Los acuerdos que no valen el papel en el que están escritos no son acuerdos reales. Las elecciones ahora escupirían en la cara de 9 millones de ciudadanos israelíes”, dijo Gantz.

El iniciador de la propuesta fue el ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel, quien dijo que no permitirá la formación de un gobierno estrecho de derecha, dejando el compromiso como la única opción. “Sé que el gobierno no funciona lo suficientemente bien. Para que funcione mejor, toda la coalición debe trabajar en compromisos. Las elecciones provocan odio. No es amor a primera o segunda vista, pero es el único compromiso posible”, dijo.

Sobre las intenciones del primer ministro, el líder de la oposición, Yair Lapid, dijo que la propuesta de compromiso era un intento de Netanyahu de engañar al público y que no terminaría apoyando sus lecturas finales y convirtiéndola en ley. “Este es un intento de Netanyahu de escapar de la justicia. Teme que la Corte Suprema lo obligue a suspender cuando su caso judicial se intensifique en enero. Teme que los tribunales lo pongan en la cárcel y esto es lo único que lo impulsa”, dijo Lapid.

“Como siempre, han decidido no decidir. En lugar de aprobar un presupuesto, están jugando a una patética política mezquina a expensas del público”, dijo Lapid.

