Estados Unidos se dijo furioso con Israel por revelar reunión con ministro de Asuntos Exteriores de Libia

La Casa Blanca esperaba que la reunión se mantuviera en secreto y cree que otros países se verán disuadidos de explorar la normalización, según los informes. El primer ministro libio promete no tener vínculos con Israel.

28 Agosto 2023

Según se informa, la administración del presidente estadounidense Joe Biden está furiosa con Jerusalén por revelar la reunión de la semana pasada entre los ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Libia.

El ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, anunció el domingo la reunión con su homóloga libia, Najla Mangoush, provocando indignación en Israel y en el extranjero.

Mangoush fue despedida hoy lunes por la reunión con Cohen, en medio de crecientes consecuencias políticas tanto en Jerusalén como en Trípoli por la decisión del máximo diplomático de Israel de revelar que los dos ministros mantuvieron una reunión “histórica” ​​en Roma.

Funcionarios estadounidenses dijeron a Israel que el episodio disuadirá a otros países de embarcarse en un proceso de normalización con Israel, informaron el lunes varios medios de comunicación hebreos.

Un funcionario estadounidense también dijo que “mató” el canal de conversación con Libia sobre el reconocimiento de Israel.

La embajada de Estados Unidos en Israel se negó a comentar sobre el informe. La Cancillería tampoco ofreció respuesta.

Biden estaba al tanto de la reunión, informó el sitio de noticias Walla, y alentó a Trípoli a asistir, pero tenía la impresión de que la reunión era secreta y seguiría siéndolo.

Los funcionarios estadounidenses tampoco quedaron convencidos por la explicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de que había publicado su declaración sobre la reunión como reacción a una filtración, diciendo que Israel aún podría haber optado por no comentar sobre la filtración y minimizar el daño.

Tanto Walla como el Canal 12 citaron a funcionarios de la oficina de Cohen que afirmaban que Washington no estaba enojado con Israel y simplemente había pedido a Jerusalén que “calmara” la situación. Ambos medios citaron a funcionarios estadounidenses que contradecían esa afirmación y decían que la Casa Blanca estaba furiosa con Israel.

Una fuente anónima de la agencia de espionaje Mossad fue citada por el Canal 12 diciendo que la conducta de Cohen “ha causado un daño inmenso a los vínculos formados en los últimos años”, y agregó: “Quemó el puente. Es irreparable”.

Tras el anuncio de la reunión por parte de Cohen, que fue recibido con indignación en Libia, el primer ministro libio Abdul Hamid al-Dbeibeh suspendió a Mangoush de su cargo y dijo que se formaría un panel de investigación para investigar la reunión. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia negó que se hubieran celebrado conversaciones formales con Cohen mientras estallaban protestas dispersas en Trípoli y otras ciudades del oeste de Libia.

El lunes, Dbeibeh despidió a Mangoush, y un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores libio confirmó que Mangoush huyó a Turquía preocupado por su seguridad.

Después de despedir a Mangoush, Dbeibeh visitó la embajada palestina en Trípoli y prometió que no habría normalización con Israel, informó el sitio de noticias Libya Observer.

Durante su visita, Dbeibeh reiteró nuevamente que no tenía conocimiento de la reunión de Mangoush con Cohen y confirmó que la había despedido.

Dbeibeh dijo que estaba “reafirmando la negativa de Libia a normalizar las relaciones con la entidad sionista”, según el informe.

La decisión de Dbeibeh de despedir a Mangoush sugiere que no estaba al tanto de la reunión. Sin embargo, dos altos funcionarios del gobierno libio dijeron a The Associated Press que el primer ministro estaba al tanto de las conversaciones entre su ministro de Relaciones Exteriores y el jefe de la diplomacia israelí.

Uno de los funcionarios dijo que Dbeibeh dio luz verde a la reunión el mes pasado cuando estaba de visita en Roma. La oficina del primer ministro organizó el encuentro en coordinación con Mangoush, dijo.

El segundo funcionario dijo que la reunión entre Mangoush y Cohen duró unas dos horas y Mangoush informó a la primera ministra inmediatamente después de su regreso a Trípoli. El funcionario dijo que la reunión estaba vinculada a los esfuerzos mediados por Estados Unidos para que Libia se uniera a una serie de países árabes que establecían relaciones diplomáticas con Israel.

El funcionario dijo que la normalización de las relaciones entre Libia e Israel se discutió por primera vez en una reunión entre Dbeibeh y el director de la CIA, William Burns, quien visitó la capital libia en enero.

El primer ministro libio dio su aprobación inicial para unirse a los Acuerdos de Abraham mediados por Estados Unidos, pero le preocupaba la reacción pública en un país conocido por su apoyo a la causa palestina, dijo el funcionario.

Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato por su seguridad.

El lunes temprano, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén emitió su primera reacción oficial después de que Cohen fuera ampliamente criticado por hacer pública formalmente su reunión con Mangoush, en un aparente esfuerzo por desviar la responsabilidad de su anuncio afirmando que sólo lo emitió después de la “filtración” de detalles sobre el encuentro que ni su oficina ni el ministerio estuvieron detrás.

“El Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Asuntos Exteriores están comprometidos a ampliar las relaciones exteriores de Israel… La filtración sobre la reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores de Libia no provino del Ministerio de Asuntos Exteriores ni de la oficina del Ministro de Asuntos Exteriores”, dijo un comunicado del ministerio.

Anteriormente, un diplomático israelí dijo a The Times of Israel que Jerusalén reveló la reunión varios días antes de lo previsto porque ya se había filtrado a los medios.

Altos funcionarios del gobierno citados por los medios hebreos dijeron que Cohen había causado graves daños a las relaciones exteriores de Israel y advirtieron que los líderes árabes se verían disuadidos de forjar vínculos más estrechos.

El líder de la oposición, Yair Lapid, dijo: “Los países están observando la filtración irresponsable de esta mañana de los ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Libia y se preguntan: ¿Es este un país con el que es posible gestionar las relaciones exteriores? ¿Es un país en el que se puede confiar?

“El incidente con el ministro de Asuntos Exteriores libio fue amateur, irresponsable y una grave falta de juicio”, añadió Lapid. “Esta es una mañana de vergüenza nacional y de poner en peligro vidas para un titular”.

El líder del Partido Laborista, Merav Michaeli, dijo que Cohen “necesita dimitir” y añadió: “El daño que ha causado no tiene precedentes. Una publicación imprudente arruinó la vida del ministro libio que se vio obligado a huir a Turquía y provocó un daño internacional a Israel”.

“Ningún actor internacional serio y discreto querrá ahora reunirse con un ministro de Asuntos Exteriores cuyo único objetivo es ganar capital político y “me gusta” en Twitter”, añadió.

En comentarios fuera de guión en una ceremonia para voluntarios del servicio nacional el jueves, Cohen había dicho a la audiencia que estaba entusiasmado con que Israel explorara vínculos con otra nación musulmana. No mencionó a Libia por su nombre, pero de todos modos sus asesores intentaron interrumpir sus comentarios.

En su declaración del domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Cohen y Mangoush habían hablado en Italia la semana pasada, en la primera reunión oficial entre los máximos diplomáticos de los países, para discutir la posibilidad de cooperación y la preservación de los sitios del patrimonio judío en Libia. En la reunión también se abordaron la ayuda humanitaria israelí y la ayuda con la agricultura, la gestión del agua y otros temas, dijo el ministerio.

Cohen calificó el encuentro de “histórico” y de “primer paso” en la creación de vínculos entre los países.

Pero en un rápido giro de los acontecimientos que pareció anular la noción de un progreso significativo en las relaciones entre los países, como insinuó Cohen, el gobierno libio negó que la reunión se hubiera formalizado de antemano y trató de restar importancia a su importancia.

“Lo que ocurrió en Roma fue una reunión informal no oficial y no preparada, durante una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores italiano, y no incluyó discusiones, acuerdos o consultas”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores libio en un comunicado.

Más bien, decía, “el ministro afirmó las constantes de Libia sobre la cuestión palestina de una manera clara e inequívoca”.

Además, destacó que “niega categóricamente la explotación reportada por la prensa hebrea e internacional y su intento de conferir al incidente el carácter de reuniones, conversaciones o incluso organizar o simplemente considerar la celebración de tales reuniones”.

Declaró su “rechazo completo y absoluto a la normalización con la entidad sionista” y afirmó su “pleno compromiso con las constantes nacionales en las cuestiones de las naciones árabes e islámicas, la principal de las cuales es la causa palestina”, al tiempo que se adhirió a la posición de Jerusalén es “la capital eterna de Palestina”.

Libia se sumió en el caos después de que un levantamiento respaldado por la OTAN derrocara y matara al dictador Muammar Gaddafi en 2011. El país se dividió en el caos que siguió, con administraciones rivales en el este y el oeste respaldadas por milicias rebeldes y gobiernos extranjeros.

Mangoush representa al gobierno reconocido por la ONU con sede en Trípoli.

Si bien Israel y Libia nunca han tenido vínculos, desde hace tiempo se informa de contactos entre el hijo de Gadafi, Saif al-Islam, y funcionarios israelíes. Al parecer, el propio Gadafi también se acercó a Israel en varias ocasiones, incluso para impulsar su propuesta de un país palestino-israelí unido, que se llamaría Isratine.

En 2021, el hijo del señor de la guerra libio Khalifa Haftar supuestamente visitó Israel para una reunión secreta con funcionarios israelíes en la que ofreció establecer relaciones diplomáticas entre los dos países a cambio del apoyo israelí.

Fuente: The TImes of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai