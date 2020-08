Seth Rogen dijo que su mamá lo hizo llamar al jefe de la Agencia Judía

El actor y comediante judío canadiense Seth Rogen se distanció el domingo de una declaración de la Agencia Judía que afirmaba que Rogen se había “disculpado” en una conversación de Zoom con su presidente por decir la semana pasada que Israel “no tiene sentido”.

En una declaración el domingo anterior, la Agencia Judía dijo que se mantuvo una conversación de Zoom durante el fin de semana entre Rogen y su presidente, Isaac Herzog, en la que Rogen se “disculpó”, diciendo que sus comentarios se habían hecho en broma.

Sin embargo, cuando se le habló sobre la conversación, Rogen le dijo al periodista israelí-estadounidense Mairav Zonszein que debería “leer lo que realmente dije sobre todo esto y no estas revelaciones de segunda mano”. También dijo que “mamá me hizo llamar”

A Rogen le gustó ese tweet, aunque no ha comentado públicamente sobre el tema ni ha detallado su lado de la conversación.

Según la Agencia Judía, envió una carta que llegó a los padres de Rogen, que viven en Vancouver y que se conocieron en Israel mientras trabajaban como voluntarios en un kibutz en la década de 1970. Rogen entonces llamó a la Agencia Judía y pidió hablar con Herzog, pero insistió en que el conversación no se registrará, según un comunicado en hebreo enviado a los tiempos de Israel.

La agencia no ha proporcionado una transcripción en inglés de la conversación y se negó a comentar sobre los comentarios de Rogen a Zonszein.

En una publicación anterior de Facebook, Herzog dijo en inglés que estaba “contento de mantener una conversación franca y abierta” con Rogen. Herzog también tuiteó sobre la conversación, pero luego eliminó un tweet en inglés y en hebreo que mostraba una captura de pantalla de la llamada de Zoom.

La foto todavía circulaba en línea.

“Al principio, Seth tuvo la amabilidad de aclararme que lo que faltaba en la entrevista publicada era lo que no dijo: lo importante que es Israel para él. Y eso, por supuesto, Israel debe existir”, escribió Herzog.

Dijo que le había dicho a Rogen que “muchos israelíes y judíos de todo el mundo se habían sentido heridos personalmente por su declaración, lo que implica la negación del derecho de Israel a existir”.

“Rogen me dijo que esto no era para nada lo que quería decir y explicó que sus palabras eran una broma, tomadas de un intercambio crítico y humorístico con un compañero comediante judío”, escribió Herzog. “Fue mal entendido y se disculpó por eso y acepté su explicación”.

Rogen, que creció asistiendo a escuelas judías y al campamento judío en Vancouver, se indignó cuando le dijo al podcast “WTF” de Marc Maron el 27 de julio que se había “alimentado con una gran cantidad de mentiras sobre Israel” y preguntó por qué debería existir el estado. Maron, quien a menudo hace referencia a su judaísmo en su material de comediante, estuvo de acuerdo.

“Para mí, simplemente parece un proceso de pensamiento anticuado”, dijo Rogen. “Si es por razones religiosas, no estoy de acuerdo, porque creo que la religión es una tontería. Si es realmente para la preservación del pueblo judío, no tiene sentido, porque una vez más, no guardas en un solo lugar algo que estás tratando de preservar, especialmente cuando se demuestra que ese lugar es bastante volátil. “Estoy tratando de mantener todas estas cosas en un lugar seguro, las pondré en mi licuadora y espero que ese sea el mejor

“No tiene sentido para mí”, continuó. “¡Y también creo que, como persona judía, me alimentaron una gran cantidad de mentiras sobre Israel toda mi vida! Nunca te dicen eso, por cierto, de que había gente allí. ¡Hacen que parezca como si la jodida puerta estuviera abierta! … Se olvidan de incluir el hecho a todos los jóvenes judíos”.

Rogen estaba en el programa para hablar sobre su próxima película “An American Pickle”, sobre un inmigrante judío que cae en una cuba de pepinos en Nueva York en 1919 y se despierta 100 años después.

Según Herzog, Rogen dijo que estaba al tanto de que activistas antiisraelíes estaban usando sus declaraciones, y “señaló que estaba muy preocupado por el aumento del antisemitismo, que él mismo está combatiendo diariamente y también está ayudando a la comunidad judía en este frente”.

Rogen también dijo que “plantear dudas, hacer preguntas y discutir diferentes posiciones son fundamentales en el judaísmo”, “y en algunas entrevistas, hace preguntas humorísticas sobre casi todo, como parte del proceso de plantear dudas, lo que dice que es un motivo importante para el pueblo judío.

“Me dijo que mientras hablaba en broma durante la conversación señalada, no podemos ignorar el hecho de que los judíos fuera de Israel a menudo tienen que estar a la vanguardia y explicar el Estado de Israel, y a veces no saben cómo ni qué explicar”, dijo Herzog.

“Seth y yo tuvimos una conversación larga y muy abierta, al final de la cual lo invité a visitar Israel, recorrer el país y conocer el fascinante mosaico israelí”, concluyó.

Traducido por Alicia Weiss con información de Times Of Israel