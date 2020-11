Shtisel y la estrella poco ortodoxa Shira Haas en el nuevo drama israelí Esaú

La poco ortodoxa actriz Shira Haas protagoniza junto a Harvey Keitel y Lior Ashkenazi en un nuevo drama israelí.

Esaú es una versión moderna de la historia bíblica de la rivalidad entre hermanos entre Jacob y Esaú y ha sido adaptada de la novela del mismo nombre del autor israelí Meir Shalev.

Ashkenazi, conocido por sus papeles en el éxito independiente israelí Foxtrot y junto a Richard Gere en Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer , interpreta al protagonista, un escritor que regresa a Israel para ayudar a cuidar a su padre enfermo, interpretado por Keitel.

Su hermano, interpretado por el actor de Away Mark Ivanir , se casó con la mujer que amaban y se hizo cargo del negocio de panadería de la familia.

Haas, que protagonizó la serie israelí Shtisel , interpreta al interés amoroso de los hermanos en la película, que está dirigida y coescrita por el cineasta ruso Pavel Lungin .

La película se estrenará en plataformas digitales y VOD el 1 de diciembre.

Por DF/RJ

Con información de JewsN.