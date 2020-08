Dolor e indignación de la basquetbolista de la selección israelí que nació en el Líbano

Mariam Hannoun, radicada en Israel luego de la retirada de las FDI del sur libanés, expresó en redes sociales su enojo con el gobierno por la tragedia en el puerto. “Nunca me metí en política, pero esta vez no puedo quedarme callada”.

“Las personas que murieron y continuarán muriendo son inocentes. El coronavirus ya no les interesa, y no solamente no hay electricidad sino que el hambre se está apoderando del país y se sufre por culpa del gobierno”.

La basquetbolista Mariam Hannoun, nacida en el sur libanés y jugadora de la selección de básquet israelí, se expresó en sus redes sociales sobre la triste explosión en el puerto de Beirut que causó la muerte de al menos 100 personas, y también por la crítica situación social y económica que atraviesa su país de origen.

Hannoun, de 26 años, forma parte de un grupo de personas nacidas en Líbano que se convirtieron en ciudadanos israelíes tras la salida del ejército israelí del sur libanés. Desde 1978 y hasta el año 2000 las FDI ocuparon una franja de territorio con el objetivo de preservar la seguridad en la frontera norte, y los libaneses que vivían en esa área cada día podían ingresar a trabajar a Israel. Concretada la retirada militar, algunas de esas personas decidieron radicarse en el norte israelí.

“Que nadie se confunda y piense que Israel hizo esto. Solo un grupo tiene la culpa y al resto de los países no les importa detenerlos”, agregó en su mensaje la jugadora del club Ramat Hasharon, que en noviembre pasado por primera vez integró el equipo nacional israelí en un partido ante Suecia por la clasificación a la Eurobasket.

“Nunca me importó la política, pero esta vez no puedo quedarme en silencio y seguir fingiendo que el mundo funciona bien. Estoy perdiendo la fe en la humanidad, lo que pasó en Líbano es insoportable”, se descargó Hannoun. “No se trata solo del Líbano sino de la supervivencia humana, de la pérdida de nuestra libertad y el derecho a vivir. En un mundo lleno de odio, no viviremos en paz nunca y en ningún lado”, completó.

