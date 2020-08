“En el Líbano hay una inestabilidad e inseguridad que va a ir empeorando con la crisis socio económica”

En las últimas horas ocurrió una explosión en Beirut que dejó más de 100 muertos y más de 4 mil heridos. Aún no se saben las causas que lo generaron. Horacio Calderón es analista internacional y explicó la situación por la que está pasando el Líbano en este momento.

“Hay que ser realista y objetivo en el análisis, no se puede descartar ningún tipo de hipótesis hasta que se pruebe la verdad o tengamos dos escenarios altamente probables para llegar a algún tipo de conclusión. Hasta este momento fue un sabotaje o un accidente, más allá de los autores. Todos sabemos que se ha culpado a Israel entre los sospechosos pero hay intereses regionales y globales que pueden haber apuntado a ese tipo de sabotaje por diferentes causas”.

“Al margen de quién podría haber hecho algo, fue una desidia tener acumulado desde el año 2013, una cantidad de 2700 toneladas de nitrato de amonio. Ese químico mezclado con combustible fue lo que se utilizó en el atentado contra AMIA. Esto desembarcó en 2013 y se almacenó en un hangar con otras sustancias explosivas, que a lo mejor fueron la detonación primaria”, dijo Calderón.

“Es de baja probabilidad que haya sido un autor estatal como un estrago intencional. La realidad es que no se va a saber nunca y siempre van a quedar las dudas. Hay publicaciones que hablan de una mini bomba nuclear, pero es un delirio. No descarto ninguna hipótesis, no hay que olvidar que el Líbano está al borde de un caos generalizado en una guerra entre facciones, además quien gobierna es Hezbolláh”.

“Esta situación va a agravar la interna libanesa. El Líbano va a una guerra interfaccional. No descarto que en caso que haya un conflicto interno, Israel intervenga militarmente a favor de alguna de las facciones. Hay una situación insostenible para Hezbolláh desde todo punto de vista”, aseguró el analista.

“También está el caso Hariri, que el viernes, el tribunal especial para el Líbano va a dar su veredicto para enjuiciar a los responsables de atentado en 2005. Son cinco acusados de Hezbolláh que serna juzgados en ausencia, porque están desaparecidos. Por otro lado, ex miembros del servicio de inteligencia del Líbano en ese momento y por último culparan al presidente del Líbano que amenazó a Hariri. Es un cuadro muy complejo para esta semana”.

“Hay un serio conflicto interno en el Líbano y va a estallar en cualquier momento. Hay una situación de inestabilidad e inseguridad que se va a ir empeorando en la medida que también se profundice la crisis socio económica”, finalizó.

