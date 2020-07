“Desorden, caos y protestas” en Israel

La periodista israelí Roxana Levinson aportó un panorama de la situación de Israel en plena pandemia y crisis económica y política, destacando la indecisión del gobierno y la falta de un plan coherente para hacerle frente a las problemáticas sociales que afectan al país.

Comienza explicando la incertidumbre entre la población israelí, “nadie tiene muy claro cuáles son las restricciones que todavía están vigentes, que pasa los fines de semana, que diferencia hay con los días de semana, que pasa con los días de aislamiento… cuanto se tarda para que hagan un examen de laboratorio” agregando que existe una sensación popular de que el gobierno “perdió el control de la situación” y pareciera estar improvisando sobre la marcha usando a la población como “conejillos de indias”.

Incertidumbre que se combina con la crisis económica en la que se hundió Israel, “se ha disparado el nivel de desocupación, que en Israel tradicionalmente era muy bajo” dijo, prosiguiendo por contar que mucha gente no sabe como se recuperará económicamente y se encuentra en “estado de desesperación”. Además, como si fuera poco, el plan de Netanyahu, que consiste en la entrega de un subsidio a todos los ciudadanos por igual, es contraproducente no solo debido a que “le dio a la gente una sensación de que no solo el gobierno está desorientado, sino que esta dando manotazos de ahogado” sino también por que las sumas de dinero que entrega son insuficientes para aquellos que la necesitan y sinsentido para los multimillonarios.

A lo recién mencionado, se le suma la crisis política de la coalición gobernante “que no hace más que discutir y pelear” siempre bajo la amenaza de la disolución de la alianza. Amenaza que se está haciendo explicita “se habla de que Netanyahu quiere forzar una convocatoria de elecciones incluso a fin de este año” a pesar de que como explica Levinson las encuestas le dan entre 31 y 32 escaños, dejándolo en la misma situación que produjo tres elecciones consecutivas es menos de un año. Por ello, también se especula que “quiere apurarse a convocar a elecciones ahora, antes de que sea demasiado tarde y que realmente se derrumben las encuestas”. A esto, se le suma que a partir de enero comienza la fase de probatoria del juicio que acusa al primer ministro de soborno, fraude y abuso de confianza, otro factor que podría afectar enormemente su apoyo entre la sociedad. Una tercera posibilidad que se baraja es que “Netanyahu, en lugar de convocar a elecciones, haga caer el gobierno mediante la no aprobación del presupuesto… para tratar de hacer que gente de la oposición se pase a la coalición”. Aunque técnicamente esta última posibilidad está contemplada por la ley, es altamente improbable por las declaraciones de los parlamentarios.

El desconcierto continúa.

