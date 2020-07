Alejandra Pujo es consultora Master en coaching y profesora en Economía y Gestión de las Organizaciones. Analizó en diálogo con Radio Jai la situación económica argentina y explicó cómo ayudar a los que tienen que tomar decisiones en estos tiempos.

“La toma de decisiones viene de diferentes pisos. Hoy en día hay empresas que están iniciando, otra que busca recursos humanos entonces hay que ver esta situación económica desde una mirada asertiva, real, sin idealizar”.

“Para mí hay diferentes pisos, el cuarto son aquellas personas que hoy no tienen acceso a nada, solo una asistencia del estado, quienes no tienen la posibilidad de elegir ser parte de la sociedad en una tarea comunitaria. El tercer piso, son aquellos que cubren las necesidades básicas pero tienen que ponerse en modo ahorro. Después están los otros que quieren insertarse en la nueva modalidad de homeoffice y son las empresas que no quieren caer pero no saben cómo entrar. Y después están los otros que tienen recursos y siguen con grandes posibilidades, que son los menos pero están en la sociedad”.

“Hoy la parte emocional juega un rol determinante. El que tiene que tomar una decisión no sabe cómo ser objetivo porque nada es certero. Hay personas que necesitan un profesional que los acompañe porque no saben qué buscan o cómo llegar a lo que buscan. Una vez que se acomodan y empiezan con la toma de decisiones, recién ahí empiezan a buscar un profesional para buscar ayuda en la parte emocional”, dijo Pujo.

“Somos seres humanos y la percepción es el primer instinto que tenemos. Desde ese lugar necesitamos confianza. El empresario que quiere avanzar, busca y confía. Quien da vueltas está mostrando un reflejo propio, y ahí volvemos a las emociones. Hoy es un momento para hacer. De la crisis va a salir quien quiera salir. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo, hay que optimizar eso que antes no teníamos”, finalizó.

