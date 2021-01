Emigrar a Israel en época de crisis económica: “En general, la gente lo lleva más o menos bien”

Mario Krimerman es Presidente de la OLEI, Organización Latinoamericana de Inmigrantes Hispanoamericanos y de habla portuguesa de Beersheba, Israel y en el Coffee Break se refirió a la situación sanitaria, económica y política en Israel y a cómo impacta en los nuevos olim (inmigrantes).

Krimerman manifestó que el tema sanitario es complejo y que, si bien la vacunación comenzó con bastante ímpetu, aún no se ven resultados. Contó que ya se comenzó a suministrar la segunda dosis, pero que, este aumento en número de infectados presumiblemente se debe a la variante sudafricana y a la británica que ha ingresado al país.

Respecto de la difícil situación económica que atraviesa Israel, producto de la pandemia, donde se registra un alto y no común índice de desocupación, Mario dijo que “esta es una situación extraña para el país”. Explicó que para los que tienen un ingreso fijo como los pensionados, no les ha cambiado prácticamente en nada su situación y que hasta incluso, quizás, se les redujeron las posibilidades de gastar dinero; porque al estar todo cerrado, y al no poder salir, no se gasta como en “época normal”.

Señaló que el problema más grave lo tienen los independientes, los que no pueden abrir sus negocios de venta no esencial, o los de determinadas actividades que ofrecen servicios, como las peluquerías; quienes, además, se encontraron con dificultades para percibir la ayuda del gobierno, pero manifestó que “en general, la gente lo lleva más o menos bien”. Los empleados que quedaron sin trabajo, al menos, hasta el mes de junio, cuentan con una cobertura del gobierno asegurada.

Respecto de las actividades en la OLEI, Krimerman indicó que no hubo prácticamente reuniones presenciales, todo se hace de manera virtual y que es muy limitado lo que se puede realizar. En este escenario, priorizan ayudar a los olim en sus necesidades, en especial a los que aún no tienen idioma, para asistirlos en trámites, acompañarlos, asesorarlos, explicarles, por ejemplo, lo que dice un contrato de alquiler. Expresó que es poco lo que pueden realizar, porque desde hace diez días y por lo que se estima, serán dos semanas más, no se puede atender a la gente en forma personal.

Sobre el escenario político, el referente de la Olei de Beersheba, declaró que “existe una inestabilidad política muy pronunciada”; dijo que, en el término de dos años, van a tener la cuarta elección, porque no se logró decidir quién realmente podía gobernar, que hubo un intento de gobierno de coalición, pero que iba sobre las bases de desconfianza entre las dos partes principales, y que llegó a un momento en que esto estalló. Por otra parte, lamentó el hecho de que prácticamente hace tres años que no se autoriza el Presupuesto, y que eso afecta a toda la actividad, tanto económica como general, ya que según lo que establece la ley, si un año no hay Presupuesto, se continúa con el del año anterior dividido en doce, y se toma la parte correspondiente a cada mes, pero indicó que existe un crecimiento poblacional que no es contemplado, que hay necesidades que son puntuales y que no son tomadas, y que eso no permite programar una actividad económica racional y sostenida.

Mario se despidió con un saludo especial a “todos los potenciales olim” a quienes recomendó “encarecidamente” que “traten de estudiar hebreo, si es posible, antes de llegar a Israel”.

CL/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.