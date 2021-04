Amenazas a Jorge Knoblovits: “Tiene la audacia de escribírmelo a mi teléfono”

Luego de recibir una nueva amenaza por Whatsapp, Radio Jai dialogó con Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, acerca de las reiteradas intimidaciones que recibe y sus reflexiones al respecto. Este fue su analisis:

“Hay tanto discurso de odio y tanta violencia que hasta se animan a amenazar por el celular, recibí por Whatsapp la amenaza de un nazi, lo importante a determinar es si es una organización o no, porque cuando habla, habla en plural, asique ahí hay algo para investigar, la línea del celular debe ser robada pero recién ha empezado el proceso de investigación. Igualmente me llama la atención la frecuencia, la gente se anima a cosas que antes no se animaba”.

Knoblovits ahondó en sus declaraciones: “Me parece que en el mundo hay una violencia verbal y una sensación de impunidad donde cada uno es capaz de decir y amenazar de manera impune. Esto no es de ningún gobierno en particular, es un proceso al que estamos siendo testigos desde hace mucho tiempo, así que me parece que hay falta de concordia, de acuerdo en la Argentina y que aunque pensemos distintos debemos respetar los pensamientos del otro. Este caso es difícil, un nazi que niega el holocausto y que dice que si lo busco me va a matar, tiene la audacia de escribirmelo a mi teléfono por Whatsapp”.

“Si los mensajes hubiesen llegado al Facebook, Instagram o Twitter de la DAIA es una cosa, pero cuando llegan a el titular de una línea particular es otra magnitud. Si esto es bien investigado se podría descubrir quién es el agresor, pasa que esta tecnología permite enmascarar la identidad. Esta amenaza es la más grave que he tenido y además creo que tiene que ver con el escenario político del mundo”.

Finalmente, concluyó: “Una amenaza de este estilo neonazi claramente me preocupa, sigo con la custodia. En cuanto a la última amenaza de la carta, están revisando los correos electrónicos del imputado y podría ir a un psiquiátrico, es alguien que actuó por cuenta propia sin el respaldo de una organización, diferente a la amenaza de Whatsapp”.

