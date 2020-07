Más de 2 mil casos de coronavirus en Israel

En las últimas 24 horas se registraron más de 2 mil casos de coronavirus según informó el ministerio de salud israelí. El número de pacientes activos superó los 32 mil, de los cuales 295 se encuentran en estado grave, el recuento más alto desde que empezó la pandemia y más de 430 personas han fallecido.

Este aumento en los casos de COVID-19 se da justo cuando el comité de coronavirus de la Knesset tomó la decisión de permitir que las atracciones turísticas operen los fines de semana y los gimnasios abran a partir del próximo domingo.

Al comienzo de la reunión del comité, la presidenta MK Yifat Shasha-Biton dijo que no está lista para abrir los gimnasios si más tarde el mismo día el gobierno está dispuesto a cerrarlos. El comité asesor de coronavirus del gobierno se reunirá el jueves por la noche. En esa reunión se discute la posibilidad de un bloqueo.

“Los gimnasios no pueden abrirse ni cerrarse”, dijo Shasha-Biton, y señaló que “realmente me molesta que los datos sean vagos y no se puedan poner fácilmente sobre la mesa”. La presidenta del comité dijo que quiere “que cada decisión que tome el comité aquí sea la mejor decisión porque la industria necesita estabilidad”.

Los gimnasios deberán seguir ciertos protocolos, como posicionar el equipo a dos metros de distancia y limitar el número de personas en la instalación a uno por cada 10 metros.

Con respecto a la apertura de atracciones turísticas, Shasha-Biton dijo: “Es necesario dispersar geográficamente a la población y abrir las atracciones durante los fines de semana para evitar el hacinamiento en ciertos lugares”.

Estas decisiones tuvieron lugar en el contexto de una decisión de la Knesset para aprobar la “Gran Ley de Coronavirus” que permite al gobierno declarar un estado de emergencia e implementar regulaciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus, sin pasar por alto la Knesset. Podrá declararse por un período de 60 días, que puede extenderse hasta junio de 2021.

