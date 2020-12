Israel vacunó a casi 100.000 personas el domingo

El Ministerio de Salud anunció el lunes un nuevo récord diario en las cifras de vacunación contra el coronavirus, con 98,916 inyecciones administradas el día anterior, una semana después de que Israel comenzara su campaña de inoculación. El número total de vacunas en el país se situó en 379.000.

En un comunicado, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, elogió a las diversas autoridades y proveedores de atención por su trabajo en la rápida administración de la vacuna, así como al público por su entusiasmo al recibirla.

“Continuaremos de esta manera y aumentaremos el ritmo aún más”, dijo.

Israel ocupa actualmente el primer lugar a nivel mundial en vacunas per cápita, ligeramente por delante de Bahrein y bastante por delante de otros países del mundo, según Our World in Data , de la Universidad de Oxford.

El Ministerio de Salud también informó el lunes por la mañana que se habían diagnosticado otros 3.498 casos de virus el domingo y otros 784 hasta ahora el lunes, lo que eleva el número de casos activos a 35.591. El número de muertos aumentó en 6 a 3.226 y el número de enfermos graves fue de 590.

La tasa de positividad de la prueba se situó en 4.9 por ciento, la tasa más alta desde mediados de octubre.

El ministerio dijo que el 51% de los israelíes se encuentran ahora en ciudades designadas como naranja o rojo, lo que indica altas tasas de infección.

El país se ha fijado el objetivo de alcanzar una tasa de vacunación de 150.000 personas al día en una semana, y el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el sábado que esperaba inocular a más de 2 millones de israelíes para fines de enero.

Channel 12 News informó el domingo por la noche que para el final de la semana, se espera que 250 lugares de vacunación estén operando en todo el país.

El domingo también vio a Israel entrar en su tercer bloqueo nacional desde el inicio de la pandemia para hacer retroceder el resurgimiento del COVID-19. Inicialmente, el bloqueo se estableció para que dure dos semanas, pero las autoridades advirtieron que es posible una extensión a un mes.

Israel comenzó la campaña de vacunación la semana pasada con trabajadores de la salud, personas mayores de 60 años y poblaciones en riesgo. El resto de la población debe esperar, pero han surgido informes de hospitales que vacunaron a personas que no estaban en los grupos antes mencionados, incluidos familiares de trabajadores del hospital.

Edelstein advirtió que los hospitales que no sigan la lista de prioridades de vacunación no recibirían más inyecciones para administrar.

“Un hospital que comienza a vacunar contra las prioridades necesitará ver el esfuerzo de vacunación en la televisión”, dijo.

Mientras tanto, el Sindicato de Maestros de Israel declaró una disputa laboral el domingo, protestando por el hecho de que no se dio prioridad a los maestros para la vacunación, mientras que las escuelas continuaron funcionando normalmente a pesar del cierre.

“Es inconcebible que los trabajadores pedagógicos que están en la primera línea no sean vacunados”, dijo el jefe del sindicato Yaffa Ben David en una reunión del Comité de Educación de la Knesset. “Los profesores tienen mucho miedo”.

Edelstein ha dicho que espera vacunar a los maestros esta semana, en un intento por ayudar a estabilizar el problemático sistema educativo que ha estado entrando y saliendo de cierres durante el año pasado.

Los casos diarios de virus en Israel han aumentado en las últimas semanas, superando los 3.000 la mayoría de los días durante la semana pasada.

Las últimas reglas de encierro prohíben a los israelíes ingresar a la casa de otra persona; restringir el movimiento a un kilómetro (seis décimas de milla) de casa, con excepciones, como las vacunas; cerrar el comercio (excepto lo esencial), el ocio y el entretenimiento; limitar el transporte público al 50% de su capacidad; y limitar los lugares de trabajo que no tratan con los clientes cara a cara al 50% de su capacidad. Las multas para los infractores ascienden a 500 NIS (155 dólares).

Según los términos del cierre propuesto por el gobierno, las escuelas preescolares, los grados 1-4 y los grados 11-12 debían tener un día completo de clases como de costumbre, pero los grados 5-10 debían quedarse en casa y utilizar el aprendizaje a distancia. Sin embargo, el Comité de Educación de la Knesset se reunió el domingo y votó para revocar las regulaciones, manteniendo así a todos los estudiantes en el aula.

Durante el cierre, las fuerzas de seguridad establecerán cientos de puestos de control en las carreteras de todo el país. Los informes de los medios hebreos indicaron que la presencia policial en las carreteras sería esporádica durante el día y reforzada durante las horas nocturnas.

Las reglas serán aplicadas por unos 6.000 policías en todo el país.

“Los encierros salvan vidas”, dijo el domingo el zar del coronavirus Nachman Ash, poco antes de que comenzara el encierro.

“Estamos en una carrera entre la creciente morbilidad y las vacunas”, agregó Ash. “La campaña de vacunas va excepcionalmente bien … las vacunas están llegando a Israel de acuerdo con el plan y recibiremos más durante las próximas semanas”.

Los funcionarios de salud han expresado su optimismo de que el último cierre será el último de la nación a medida que intensifica su campaña de vacunación.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.