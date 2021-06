Israel insta a los padres a vacunar a los niños de 12 a 15 años en medio de brotes locales de COVID

El primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, se reunieron el domingo por la noche para decidir nuevas medidas para abordar el riesgo de una mayor morbilidad tras una serie de brotes de coronavirus en varias escuelas israelíes. Acordaron encomendar a unos 250 agentes de policía adicionales para hacer cumplir los requisitos de aislamiento para quienes regresan del extranjero, construir un nuevo complejo de pruebas en el Aeropuerto Internacional Ben-Gurion y aumentar el número de estaciones de prueba, así como llevar a cabo una campaña de comunicación para fomentar la conciencia de la importancia de respetar las regulaciones de cuarentena entre el público.

Además, las autoridades investigarán la brecha entre el número de violaciones de la cuarentena y las multas impuestas, y considerarán la posición de los padres cuyos hijos no vacunados no se ponen en cuarentena después de regresar del extranjero. Los ministros también confirmaron que a los israelíes no se les permite volar a Argentina, Brasil, India, México, Rusia y Sudáfrica, a menos que obtengan un permiso especial de un comité gubernamental de emergencia. El gobierno también ha decidido recomendar formalmente que los niños de 12 a 15 años se vacunen.

Horas antes, un portavoz del ministerio dijo que Horowitz y el comisionado de coronavirus Nachman Ash estaban trabajando para acelerar la implementación de un plan que obliga a los viajeros entrantes, que deben aislarse, a usar un brazalete electrónico para monitorear su cumplimiento. El programa se aprobó por primera vez en marzo y se ha estancado desde entonces. En los últimos días, se han producido varios brotes en escuelas de todo el país, lo que llevó al ministerio a ordenar a los estudiantes en tres ciudades que usen mascarillas y a considerar emitir una recomendación más fuerte para que los niños de 12 a 15 años se vacunen.

Al menos una docena de maestros en una escuela de necesidades especiales en la región de Sharon dieron positivo por coronavirus, incluidos 10 que fueron vacunados.

Según un maestro de la escuela, el brote comenzó con un maestro el miércoles; un puñado más fueron diagnosticados el jueves y varios más durante el fin de semana.

“Casi todo el mundo fue a hacerse un chequeo, incluso si se sentía bien”, dijo un maestro. Aún no está claro cuántos estudiantes están infectados, aunque dijo que algunos enfermos son definitivamente jóvenes. La escuela tiene menos de 200 estudiantes provenientes de todo Israel, así como personal de todo el país.

El sábado, el ministerio anunció que se habían descubierto varios casos de coronavirus en una escuela de Binyamina. Después de que unos 45 estudiantes dieron positivo, se ordenó el domingo que se deben usar mascarillas en las escuelas de Binyamina, Modi’in y Maccabim-Re’ut. El nuevo mandato instruyó a los estudiantes a usarlas en toda la propiedad escolar, incluso en áreas abiertas.

Se informó que solo nueve de los estudiantes que dieron positivo en la prueba habían experimentado algún síntoma de coronavirus. Según los hallazgos iniciales del ministerio, la fuente del brote aún está bajo investigación, pero existe una conexión con una familia que regresó recientemente a Israel desde el extranjero. Los resultados preliminares de la secuenciación genética sugieren que los niños están infectados con la variante Delta (comúnmente conocida como variante india), que los expertos creen que es significativamente más contagiosa que la cepa británica que actualmente es dominante en el país.

A principios de la semana pasada, se informó de otro brote en una escuela de Modi’in, con unos 15 estudiantes infectados. Otros dos estudiantes dieron positivo por el virus en el Kibbutz Ashdot Ya’acov Ihud en el Valle del Jordán, después de que su padre regresara de Dubai. Como resultado, se cancelaron las clases en la escuela.

Varios cientos de estudiantes han sido enviados a aislamiento domiciliario como resultado de los brotes. El domingo, el seguro de salud Clalit, informó un aumento de casi el 100% en las solicitudes de vacunación contra el coronavirus por parte de los estudiantes del rango de edad entre 12 y 15.

Horas antes, el Ministerio de Salud pidió a las personas vacunadas y recuperadas que asistieron a una actuación en el Qimron Hall de Beit Shean el jueves, que entraran en cuarentena después de descubrir que una niña en la audiencia dio positivo por el coronavirus el domingo por la mañana. Sin embargo, más tarde, el ministerio dijo que solo las personas que no están vacunadas o recuperadas deben aislarse, mientras que las que sí lo están deben hacerse la prueba y evitar el contacto con las personas hasta que reciban los resultados.

El primer anuncio del ministerio marcó un desarrollo sin precedentes: la política actual en Israel permite que aquellos que están completamente vacunados o recuperados salten el aislamiento si están expuestos a un paciente verificado o regresan del extranjero, siendo la única excepción las personas que regresaron de países bajo un prohibición de viajar debido a su alta morbilidad (países rojos).

Unas 46 personas fueron identificadas como portadoras de coronavirus el sábado, y el 0,3% de las pruebas realizadas arrojaron un resultado positivo. Ambas cifras representan las más altas en un mes, aunque las cifras siguen siendo mínimas en comparación con los peores períodos de la pandemia, cuando se identificaron miles de pacientes nuevos todos los días y más del 10% de las pruebas dieron positivo.

Las autoridades llaman a la calma, a cumplir con las cuarentenas ya que rebrotes locales eran esperados.

Sivan Gobrin desde Israel

