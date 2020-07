“La cuarentena en Argentina no puede ser eterna”

En los últimos días se vio en Argentina una suba exponencial de los casos de coronavirus. El total ya supera los 136 mil infectados de los cuales han fallecido más de 2500. Aún así se empiezan a abrir algunas restricciones que habían sido tomadas para detener el avance del virus. El Dr. Ricardo Ruttimann, pediatra e infectólogo, analizó la situación del país en Radio Jai.

En las últimas semanas, Argentina pasó por un aislamiento más reforzado pero sigue el aumento de casos positivos. “Se generó una recomendación para que la gente circulara menos pero no tuvo el cumplimiento que se esperaba comparado al cumplimiento de marzo. Eso muestra la sensación que tiene la comunidad de la necesidad de algún tipo de flexibilización. La cuarentena no puede ser eterna. Ahí hay que apelar a la responsabilidad individual y no a una directiva de salud pública”.

“Es difícil comparar entre hemisferios y momentos diferentes, el clima, estructuras sociales y ciudades. Hay que tener en cuenta que siendo una infección respiratoria, uno tiende a pensar que haya más casos donde el clima sea más húmedo y frío. Pero el clima y cómo está estructurada la sociedad todavía no terminamos de entenderlo, por eso es difícil comparar”, dijo el Dr. Ruttimann.

“Lo que si vemos es que si el contagiado es una persona joven la infección es muy leve y no tiene trascendencia desde el punto de vista de complicaciones. Lo que si sabemos es qué lugares uno debe tratar de evitar, como las reuniones en espacios cerrados con mucha gente porque la transmisión del virus es más probable. Al estar cerrados esos lugares hace que el virus circule un poco menos y no haya tanta carga de infección en los núcleos urbanos. Ese es el aprendizaje más importante que tenemos hoy”.

“Al ver lo que sucedía en otros lugares pudimos preparar la estructura sanitaria en la atención y en los indicadores, como el riesgo de contagio, que permiten dar algún tipo de predicción de lo que va a pasar en las próximas semanas”.

Con respecto a la búsqueda de la vacuna, el Dr. Ruttimann dijo que “podríamos tener novedades de la vacuna para fin de año, hay varias candidatas con características diferentes. Es una buena noticia porque probablemente tengamos más de una vacuna que es lo que vamos a necesitar. Por otro lado hay que ver cómo Argentina podrá acceder a la vacuna, pero soy optimista. Porque estamos trabajando en conjunto con varias naciones”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.