Winona Ryder habla sobre el trauma infantil que le causó el Holocausto

La actriz judía Winona Ryder, que hasta hace poco había estado bastante callada sobre su herencia judía, habló sobre el trauma y los temores infantiles causados ​​por el legado del Holocausto en su familia. En una entrevista reciente con The Daily Mirror, Ryder dijo que su mayor temor de la infancia era que alguien llamara a la puerta y los arrastrara para ser asesinados, como la familia de su padre, cuyas vidas fueron tomadas en el Holocausto.

“Estaba aterrorizada de ser separado de ellos. En la Segunda Guerra Mundial, el padre de mi madre murió luchando contra los nazis en el Pacífico y, por parte de mi padre, los miembros de la familia murieron en los campos “, dijo Ryder a The Daily Mirror. Aunque la experiencia fue traumática, Ryder dijo que estaba contenta de que sus padres le dijeran la verdad y agregó que “aunque tuvieron que elegir la edad adecuada para decirme porque es horrible”. Ryder, cuyo nombre de nacimiento es Winona Horowitz, es judía por parte de su padre Michael Horowitz. El apellido de su padre era originalmente Tomchin, pero se cambió a la llegada de su familia a los Estados Unidos después de que emigraron de Rusia. No fue hasta hace poco que comenzó a hablar sobre su herencia judía, cuando durante una entrevista con The Sunday Times el mes pasado, relató un momento en que estaba parada en una fiesta llena de gente con un grupo de amigos, cuando dijo que la estrella de “Corazón Valiente”, de 64 años, la llamó una “evasora del horno”, una referencia obvia a los campos de exterminio nazis durante el Holocausto. A pesar de mencionar en la misma entrevista que Gibson se disculpó más tarde, no mucho después de que la cita apareciera en los titulares, Gibson salió negando el reclamo.

“Esto es 100% falso”, dijo un representante de Gibson en un comunicado a Variety. “Mintió sobre eso hace más de una década, cuando habló con la prensa, y ahora está mintiendo al respecto”. Sin embargo, ésta no es la única vez que Ryder se ha encontrado con el antisemitismo. En esa misma entrevista, Ryder reveló que una vez fue ignorada para un papel en una película porque parecía “demasiado judía” para el papel. “Hay momentos en que la gente dice:” Espera, ¿eres judío? ¡Pero eres tan bonita! ” Había una película hace mucho tiempo, era una pieza de época, y el director del estudio, que era judío, dijo que me veía ‘demasiado judía’ para estar en azul … familia de sangre “, dijo Ryder en la entrevista de The Sunday Times. También señaló por qué, hasta ahora, ha estado callada al respecto.

“Para mí es difícil hablar porque tenía una familia que murió en los campos, así que siempre me ha fascinado esa época”, dijo. En su entrevista con The Daily Mirror, Ryder dijo que solía pasar mucho tiempo en la biblioteca investigando sobre el Holocausto. “No podía dejar de pasar las páginas y pensé: ” Esto es horrible, ¿por qué estoy haciendo esto? “, Dijo. “Entonces me di cuenta de que tal vez estaba buscando a mi familia, a alguien que reconocí”, continuó. Cuando Ryder era una niña, dijo que fue su abuela por parte de su padre, quien originalmente le mostró las fotos de su primo y otros miembros de la familia que murieron durante el Holocausto. Durante una de estas sesiones, se encontró con una foto de una prima judía rusa, que también era actriz cuando fue asesinada en los campos nazis. La actriz mencionó que su prima fue en gran medida su influencia en el papel que desempeñó en la adaptación cinematográfica de Inocencia Interrumpida, (escrita por la autora judía Susanna Kaysen), en una entrevista de 1999 con el Jewish Journal. Ryder tenía una edad similar a la de su prima cuando asumió el papel.

Ahora, Ryder actualmente protagoniza la serie The Plot Against América, en la que interpreta a una mujer judía en una historia alternativa en la que un simpatizante nazi se convierte en presidente de los Estados Unidos en la década de 1940. Parte de la razón por la que está asumiendo el papel es porque Philip Roth es su autor favorito y le encantaba su novela de 2004. Sin embargo, ha sido acusada de asumir el papel por una posición contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Soy hija de dos escritores e historiadores y tuve mucha suerte de poder crecer en una familia que hablaba de cosas que no se discutían”, dijo en la misma entrevista. Para colorear aún más los antecedentes de su infancia, agregó: “En la escuela, cuando enseñaba cosas históricas, decía: ‘¿Y qué pasó cuando esto sucedió?’ Y literalmente me detuvieron. Ahora estoy asombrada de algunas de las cosas que están sucediendo “, dijo ella. “Nunca pensé que vería una esvástica desfilando en una marcha y mostrada en la televisión nacional. Entonces es ahora o nunca. ¡Tienes que tomar una posición, tienes que hacerlo! Y la forma de hacerlo es votando “, agregó.

