“En Israel hay miles de personas contagiadas pero aún los hospitales no están llenos”

Los contagios por coronavirus siguen en aumento en Israel y este rebrote exigió que el gobierno tomara nuevas medidas para contener el avance del virus. El Dr. Ariel Tenenbaum, director del centro de enfermedades crónicas en pediatría del Centro Médico Hadassah en Jerusalem, dialogó con Radio Jai y analizó la situación que están enfrentando en el país.

“Solo en julio tenemos 8500 casos positivos de coronavirus. En todo el mes de junio los números fueron más bajos. Estamos atravesando la segunda ola”, dijo el Dr. Tenenbaum. “Los números de nuevos contagiados son muy altos pero los que están muy enfermos por ahora no son tantos y esperamos que no suban. Hasta ahora 40 personas están usando respirador. Vemos muchos enfermos pero están en sus casas, no es lo mismo que tenerlos en el hospital”.

El numero de contagiados ya supera los 34 mil casos de los cuales 346 han fallecido. “En Hadassah se trabaja con normalidad, la actividad es similar a lo que era antes de la epidemia”, aseguró el Dr. Tenenbaum. “En la segunda ola, el número de personas que fallecieron no es tan alto como el número de personas contagiadas. Estamos esperando para ver qué pasa”.

“En Hadassah no tenemos mucha gente en grave estado y en Jerusalem, donde está el hospital, hay miles de personas contagiadas. Aún los hospitales no están llenos”.

“No sabemos si el virus cambió o la gente cambió. Sabemos que los nuevos infectados son gente más joven, porque los más adultos, que están en mayor riesgo, se cuidan y creo que por eso no vemos la ola grande en los hospitales”.

“El tratamiento para los pacientes de coronavirus es paliativo, se usan los mismos tratamientos que se usaban hace algunos meses. Los medicamentos que se usan para los pacientes más graves me parece que no hacen un cambio muy grande”.

“En Israel, desde marzo, más o menos la mitad de los fallecidos de COVID-19 tenían 85 años o más. Por lo que si esta gente se cuida, no solamente en casa sino en las instituciones, entonces van a tener menos riesgo”, finalizó.

Reproducció autorizada por Radio Jai citando la fuente.