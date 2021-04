Peligran las elecciones en Palestina

En las últimas horas, se anunció que corren peligro las elecciones en territorio palestino y, por supuesto, como en la mayoría de los casos, le atribuyen la culpa a Israel.

Radio Jai dialogó con Matty Zwaig, analista político y periodista en Israel, quien dio detalles acerca del tema.

“Desde diciembre que vengo diciendo que esas elecciones no se van a llevar a cabo porque conociendo un poco los conflictos entre las distintas bandas palestinas, es muy difícil que algo que ya existe, como es la Autoridad Palestina, que tiene sus instituciones y su forma de cobrar el dinero de los impuestos, deje que un ente como el Hamás, que tomó por la fuerza a la Franja de Gaza en el año 2007, vuelva a hacer estas cosas”. “El hecho de decir que Israel no les permite que la gente de Jerusalem oriental participe en las elecciones son cosas que se juntaron para que la Autoridad Palestina vuelva a sacar alguna excusa para no llevar adelante las elecciones”.

“Siempre lo más fácil es culpar a Israel, así como en otros temas hay opresión a la mujer y asesinatos domésticos, al final la culpa la tiene Israel”, añadió Zwaig.

Por otro lado, indicó: “Los ciudadanos de Jerusalem oriental son ciudadanos israelíes si es que lo quieren, es decir la política de Israel es de integrarlos y darles la cédula de identidad azul”. “La mayoría ha elegido no hacerlo, ya que se consideran palestinos y no quieren que eso sea una negativa a su símbolo de palestinidad”.

Hay dos tipos de Jerusalem oriental. “Una es la que está alrededor de la ciudad vieja y que está realmente dentro de Jerusalem, y la otra son de los grandes pueblos alrededor de la ciudad y que se consideran parte del gran Jerusalem, que en realidad es un punto de conflicto entre los mismos israelíes”, cerró.

