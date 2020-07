Plástico, Francia y Urbanismo latinoamericano: ¿En qué se relacionan?

Por Sol Reiman

El CEO de la Plastics Industry Association declaró en marzo, y lo encontramos fácilmente en la página de la asociación, que apoya las diferentes fases de la producción del plástico, que estos “sólo se van a volver cada vez más vitales para mantener a nuestras familias sanas, nuestros alimentos frescos y protegidos y nuestros trabajadores de la salud, saludables. “

No vamos a volver a hablar otra vez sobre las ventajas y desventajas del plástico, pero quiero que hagamos el ejercicio de tomar esta declaración con pinzas. Porque si la escuchamos sin pensarlo dos veces, y en una columna que no sea ambiental, podemos hasta estar de acuerdo con esta afirmación. El plástico tiene un sinfín de beneficios para cada aspecto de la vida cotidiana. Y en tiempos donde la salud es lo más importante, no vengo a dudar o cuestionar el uso de descartables para salvar vidas. Sí me parece interesante detenernos en frases como estas que terminan por justificar el consumo de descartables, de materiales que así como pueden tener beneficios, también nos perjudican. No voy a dejar en este momento cifras impactantes sobre los efectos del plástico en nuestra salud, porque creo que el foco y el mensaje principal a partir de esta frase es quedarnos con que tenemos que empezar con un eje transversal ambiental. Cuántos plásticos que actualmente se descartan podrían ser reutilizados?

Y por suerte, tenemos ejemplos de casos en los que la importancia de pensar con perspectiva ambiental cumple un rol cada vez más clave. Esta vez, quiero contar sobre el caso de Francia, donde en las últimas elecciones, el partido verde, que tiene un importante eje ambiental, triunfó en diversas grandes ciudades, incluyendo París. En la capital de Francia fue reelecta la alcaldesa, de dicho partido. Una de sus principales propuestas de campaña fue transformar la ciudad, con una perspectiva de “ciudad de los 15 minutos” .Esto es: una ciudad en la que todo lo que se necesita, se encuentre a, como mucho, 15 minutos de distancia activa, caminando o en bicicleta. Facilita Reducir los tiempos de viaje, ahorrar en dinero y emisiones destinadas al transporte, y además a Consumir local.

En Argentina tenemos ciudades más pequeñas de 15 minutos, y también tenemos barrios que satisfacen casi todas las necesidades que tenemos, sin embargo el uso del automóvil está bastante naturalizado. Pensemos que desde las construcciones de autopistas en Buenos Aires, en los 70s, se priorizó un enfoque de desarrollo urbano extendido. No vamos en esta columna a debatir cuál es mejor o peor para CABA. Cada espacio además requiere de políticas que consideren sus particularidades. Pero es interesante que ciudad se pensó con un eje ambiental que nos da nuevas variables y nuevas perspectivas para que miremos al futuro.Esto nos puede dar esperanza, globalmente nos empezamos a dar cuenta cada vez más, de que lo ambiental tiene que ser un eje prioritario. Y que no tiene por qué implicar pérdidas económicas. Pero sí, implica comenzar a pensar todo de otro modo. incorporar un eje transversal ambiental.

Autorizada la reproducción por Radio Jai citando la fuente.