Repudiaron un posteo pro terrorista palestino de Florencia Kirchner

Un posteo de Florencia Kirchner generó un gran revuelo en las redes sociales ya que avaló la figura de una terrorista palestina de la década del ’70. Luego, el post fue censurado y eliminado.

Florencia escribió: “El Horror continúa como siempre para el pueblo palestino. Ella es Leila Khaled. A lxs que no la conocen, no es un mal momento para acercarse a su historia, que es también la historia de una resistencia. Fijate, si tu punto de partida, no fue una suerte, un privilegio. Son horribles en sus mundos privados. #PalestinaLibre”. (SIC)

Luego, su posteo fue censurado y eliminado lo que provocó el enojo de la hija de la vicepresidenta, a lo que respondió con un nuevo posteo:

“Todo super democrático. Me borraron una publicación que hice sobre Palestina. Bienvenidos al mundo en el que solo está bien visto ser un inculto. Sin ninguna determinación sobre nada. La publicación fue considerada “violenta”. Ojalá consideraran violento lo que sucede allá, la vida de miles de niñxs sería diferente. Absolutamente todas las redes censuran en algún momento publicaciones relacionadas al tema. ¿Por qué será? Violencia es que no nos dejen hablar. Mi publicación no tenía insultos, ni discriminaba ni hablaba de “organizaciones terroristas”. Hacía alusión al plan de anexión de territorios que fue noticia los últimos dos días y destacaba a una figura histórica de la resistencia. Todos los días nos proponen un nuevo entierro en el lenguaje de la sumisión”. (SIC)

Leila Khaled fue una secuestradora y terrorista palestina que participó del secuestro del avión que partió desde Roma a Tel Aviv en 1969. En 1970 tuvo otro intento de secuestro aéreo.

Betar Argentina, Movimiento Sionista Juvenil fundado hace 97 años, respondió: “A raíz de la publicación subida por Florencia Kirchner, la red social procedió a eliminar el post”. Además le respondió directamente a la hija de Cristina Kirchner: “Florencia, violento es financiar a organizaciones terroristas como Fatah y Hamás que cargan en ellas miles de vidas civiles que han sido asesinadas cruelmente.”

Por su parte , la Federación de Entidades Argentino Palestinas declaró: “Florencia Kirchner, lejos de exaltar el terrorismo, defiende el derecho de los palestinos y palestinas a resistir la ocupación consagrado en el Derecho Internacional y consuetudinario, un hecho que es negado y violado por Israel con la complicidad del resto del mundo.”

El Diputado Nacional opositor, Waldo Wolff, escribió: “A días del 26 aniversario del atentado a la AMIA, mientras nuestros colegios siguen rodeados de pilotes, la Sra. F. Kirchner reivindica a una terrorista que secuestraba civiles. Y no me meto en el conflicto Israelí Palestino. Una provocación que no amerita silencio alguno.”

