Gran explosión en deposito de gas en Irán

Un depósito de gas explotó en la madrugada del viernes en Teherán sin provocar víctimas, indicó el ministerio iraní de Defensa, después de que imágenes de la explosión fueran publicadas en las redes sociales.

El tanque explotó alrededor de la medianoche, y la agencia de noticias Fars dijo que “varios usuarios de redes sociales informaron haber visto una luz naranja” en el este de la capital iraní.

“Un depósito de gas explotó (…) Gracias a Dios no hay víctimas”, dijo el portavoz del ministerio, sin dar detalles sobre el lugar del accidente.

El incendio fue controlado por los bomberos y se estaban realizando investigaciones para determinar la causa, dijo a la televisión estatal.

Fars, que está cerca de los ultraconservadores en Irán, dijo que según “videos enviados por (nuestros) lectores, esta luz se vio durante unos segundos”.

Citó una “fuente informada” y dijo que el sitio del incidente no estaba relacionado con el ejército.

“A la entrada de la zona militar (cercana) Parchin, no hay movimiento ni tráfico de vehículos de bomberos y rescate”, agregó la agencia de noticias.

La agencia de noticias Mehr dijo que se escuchó un “sonido terrible”.

”La causa de este sonido y luz aún no se conoce, pero se escuchó claramente en Pardis, en Boumhen y sus alrededores”, dijo la capital iraní.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020