“Hay que parar la pelota y entender que la gente no se está controlando y las cosas se pueden volver graves”

Fernando Cichero, cirujano cardiovascular y jefe del departamento de cirugía del Hospital Fernandez, hizo hincapié en la importancia de que la gente se haga los chequeos médicos.

Cichero indicó que “lamentablemente se ha generado un estado de miedo que se transformó en pánico. Ese pánico paralizó las decisiones personales en cuanto a la prevención de las enfermedades” y enfatizó: “El miedo es lógico tenerlo, pero eso no debe hacernos dejar de lado el cuidado de las otras enfermedades”.

“El hecho de no tener COVID no quiere decir que estemos sanos”, argumentó el cirujano cardiovascular, y manifestó:”Hay que parar la pelota y barajar devuelta: la gente no se está controlando y las cosas se pueden volver graves”.

Cichero destacó que “la mayoría de los lugares tienen la guardia dividida para pacientes COVID y pacientes no COVID” y que “el problema es que con las enfermedades cardiovasculares, la complicación de cualquier evento puede ser mortal”.

