“Teherán” – la hermana mayor de Fauda y Homeland

“Israel es una potencia emergente del streaming”

Otra serie israelí de primer nivel se estrenará esta noche en las pantallas de Israel y del mundo: “Teheran”.

Serán 8 capítulos en los que no podremos bajar los ojos de la pantalla ni para pestañear.

La historia de una joven de la unidad de inteligencia israelí “8200” es requerida por el Mossad y llega a Irán para cumplir una misión fue vendida a Apple TV+ conquistando el podio en cuanto a suma de dinero de venta (más que Fauda y Homeland juntas).

Quien escribió la trama es el mismo Moshe Zonder que escribió la primera temporada de Fauda.

La serie fue adquirida mientras se filmaba uno de los primeros capítulos y el contrato firmado es de tres temporadas!

Este logro le sigue a uno parecido de la serie “Spectrum” que fue adquirida hace poco por Amazon también a cambio de una suma multimillonaria …

En Israel la veremos los Lunes a la noche en el canal Estatal 11, en el mundo se verá por medio de “Apple TV +” que es la competencia de Netflix.

Israel sigue dando la nota en series televisivas de nivel internacional y después que “Homeland” fue elegida como la mejor de la década la lista de series que exporta es impresionante. Les dejo algunas con los nombres en ingles, español o hebreo:

“The Afair”, “In treatment”, “Hostages”, “Loaded”, “The Ran Quadruplets”, “Mice”, “Ramzor”, “The Ex List”, “Tribes”, “Polishuk”, “Little Mom”, “Shtisel”, “El buen Policía”, “Ron”, “Mis hermanas exitosas”,”Fauda”, “Breaking Waves”, “The Jewish are Comming”, “Zgori”, “The Greenhouse”, “Galis”, “Arab Labor”, “The Gordin Cell”, “Family or Mine”, “Taxi Driver”, “Online”, “Strike”, “Alenby”, “Betoolot”, “A Good Family”, “To be with you”, “Mekimi”, “Euphoria”, “knitted”, “Asfur”, “The Arbitrator”, “Metim Le Rega”, “yellow-peppers”, “Maor’s friend”, “Our Boys”, “Cuando los héroes vuelan”, “El Mossad”, “Tormenta de arena”, “Mossad 101”, “El Panadero y la bella”, “El Espia”, ,Kvodo”, “Spectrum”,