Barry Manilow: Cantante, compositor y productor

Es un cantante, arreglista y productor discográfico estadounidense. Es conocido por éxitos como “Could It Be Magic”, “Mandy”, “I Write the Songs”, “Can’t Smile Without You” y “Copacabana (At the Copa)”. En 1990 la revista Rolling Stone le proclamó “representante de nuestra generación”. Ha vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo. Ha trabajado para varias discográficas: Bell, Arista, RCA y Concord, y también para las campañas publicitarias de muchas otras, entre ellas: Band-Aid, Kentucky Fried Chicken, Pepsi y McDonald’s.

Nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de junio de 1943; es un cantante estadounidense, descendiente de judíos rusos e irlandeses. Sus padres, Harold y Edna Pincus lo registraron con el nombre Barry Alan Pincus, pero más adelante, poco después de su Bar Mitzvá, su madre, quien se había divorciado de su padre y había vuelto a casarse, cambió legalmente su propio apellido y el de su hijo, utilizando desde entonces para ambos su apellido de soltera: Manilow. A los 21 años se casó con su novia de la juventud, Susan Deixler. Sin embargo, debido a sus compromisos artísticos, el matrimonio vio su fin dos años después. Estudió música en la Academia de Juilliard de Nueva York. En 1972 conoció a la actriz y cantante Bette Midler, quien lo ayudó a impulsarse como cantante. En 1973 fue contratado por Midler, como pianista para sus giras, y ya antes había colaborado como arreglista en los discos de Midler. Ella se convirtió en su representante, luego de que se dio cuenta no sólo de su talento sino del interés del público por él durante sus giras. Debido a este gran cambio, Manilow empezó a conocer a artistas, agentes y productores debido a los contactos de Bette. A lo.largo de su vida ha donado grandes sumas de dinero para asociaciones y organizaciones de derechos humanos que trabajan contra el sida y otras enfermedades, y también a favor de las campañas políticas del partido Demócrata. Ha recibido diversos premios como cantante y compositor, entre ello el.prestigioso Emy. Hasta el día de hoy con 77 años sigue cantando, produciendo discos y apoyando nuevos artistas. Artículo cedido a Radio Jai por el grupo de Facebook “PERSONALIDADES JUDÍAS DE TODOS LOS TIEMPOS”. Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.