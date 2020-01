Barbra Streisand: La espectacular estrella judía

Es una de las máximas estrellas del espectáculo mundial. Ha ejercido como cantante, actriz, productora, compositora y directora de cine y se ha significado por su activismo político liberal. Apreciada sobre todo por su poderosa y excepcional voz, está considerada una de las artistas femeninas de la música popular con más éxito en la historia moderna del espectáculo y es la única mujer en la lista de los diez artistas musicales estadounidenses con más ventas de la historia.

Barbra nació el 24 de abril de 1942 en el seno de una familia judía ortodoxa, donde se cuidaba el Kashrut, en Williamsburg, Brooklyn, Nueva York. Cursó estudios en una escuela religiosa judía, Beit Yakov y el Instituto Erasmus Hall de Brooklyn. Entre 1959 y 1961 toma arte en varias producciones independientes de Broadway y asiste a clases de actuación en Manhattan.

Aunque siempre quiso ser actriz, fue un éxito arrollador como cantante, en clubes nocturnos neoyorkinos tan famosos como el Bon Soir y el Blue Ángel, el que le abrió las puertas del mundo del espectáculo. Firmó su primer contrato con Columbia Records en 1962, con una cláusula que le da absoluto control artístico sobre la elección del material musical a elegir, algo sin precedentes hasta ese entonces en la industria discográfica. Su primer álbum, The Barbra Streisand Álbum ganó dos premios Grammy en 1963 y se convirtió pronto en el disco más vendido por una vocalista femenina en Estados Unidos. Con sus siguientes dos discos repetiría el mismo éxito de ventas, llegando en un momento a tener tres álbumes en la lista de los diez más vendidos en una época en que el rock’n roll y The Beatles dominaban las listas de éxitos.

Debutó en Broadway en 1962 en el musical I Can Get It For Wholesale, en el papel de la secretaria Miss Malmerstein, con una interpretación que le proporcionó críticas muy favorables y una nominación Tony como actriz secundaria y después como Fanny Brice en Funny Girl en 1964, que fue un éxito instantáneo y por el que recibió una segunda nominación al Tony, esta vez como actriz principal. El especial de televisión para la CBS, My Name is Barbra, lanzó con un éxito sin igual a escala nacional, dándola a conocer como cantante y actriz y proporcionándole más reconocimiento de la crítica. A este especial seguirían otros más con igual éxito.

Su carrera cinematográfica también ha sido impresionante. Su primera película Funny Girl en 1968 tuvo un extraordinario éxito, por el que ganó el Oscar a la Mejor Actriz compartiéndolo con Karharine Hepburn por el Lion in Winter, (El León en Invierno) la primera vez que se producía un empate en esta categoría de los premios. Sus siguientes dos películas, súper producciones basadas también en musicales, fueron Hello Dolly, dirigida por Gene Kelly y On a Clear Day You Can See Forever (Vuelve a mi Lado) en 1970.

Además de otras dos producciones musicales tuvo su primer papel contemporáneo y no musical en el cine, The Owl and The Pussycat (El Buho y la Gatita) en 1970. Esta película está basada en la obra teatral homónima de Broadway y fue dirigida por Herbert Ross, con quien la unía un contrato que la obligó a repetir trabajo en la secuela de Funny Girl, Funny Lady, junto a James Caan, en 1975. Su trabajo en 1973 en el drama romántico The way We Were (Tal Como Éramosj junto a Robert Redford y dirigida por Sydney Pollak, le proporcionó un gran éxito de crítica y una segunda nominación al Oscar.

En 1969 funda, junto a Paul Newman, Steve McQueen y Sydney Portier, la productora First Artists, con la que produce en 1972 su primera película, “Up the Sanbox” dirigida por Irvin Kershner. A partir de 1972, año en que funda su productora Barwood Films, produce varias de sus películas “Ha Nacido una Estrella” “The Main Event”.

En 1983 produjo, dirigió, escribió y protagonizó “Yentl” donde realizó una extraordinaria caracterización de la vida religiosa judía, en contra del consejo de sus asociados en Hollywood. Steven Spielberg calificó a la película “Yentl” de obra maestra” “es uno de los debuts más dinámicos en la dirección desde el “Ciudadano Kane” de Wells. También muchos críticos alabaron la película, pero la Academia ignoró a la nueva directora a la hora de las candidaturas a los premios Oscar. Años después, se produjo una gran controversia cuando “El Príncipe de las Mareas” obtuvo también candidaturas, incluida la de mejor película y, sin embargo, Streisand no fue nominada como mejor directora. Algunas opiniones lo achacaron a su bien conocido temperamento duro e intransigente, mientras que otros pensaban que Hollywood la castigaba por ser mujer, ya que de haber sido hombre, incluso con el mismo temperamento, se lo hubieran concedido. Barwood Films ha producido también varios dramas para la televisión. El primero de ellos, “Serving in Silence” que fue galardonado con tres premios Emmi en 1995.

Barbra también asistió a clases de hebreo con su hijo Jason en preparación para su Bar Mitzvah. Ha sido también una ferviente admiradora del Estado de Israel y muy apasionada de su judaismo.

Esta polifacética artista ha conseguido a lo largo de los años dos premios Oscar, cinco Emmys y diez Globos de Oro así como diversos premios, entre ellos un Tony, varios Cable Ace y Peabody. Su segundo Oscar fue otorgado como compositora de la canción Evergreen de la película “Ha Nacido una Estrella” (A Star is Born) en 1976. En 1995 recibió un Grammy en reconocimiento a toda su carrera. En 1996 obtuvo una segunda nominación al Oscar como compositora, esta vez junto a Bryan Adams, como coautores de la canción “I Finally Found Someone” de su película “El Amor Tiene Dos Caras” (The Mirror Has Two Faces).

En 2004, Streisand reapareció en la gran pantalla coprotagonizando la comedia “Los padres de él” (Meed the Fockers), con Dustin Hoffman, Ben Stiller y Robert de Niro entre otros, película que ha tenido un gran éxito comercial y ha dado a la actriz positivas críticas.

Su carrera musical ha sido impresionante, ha grabado más de sesenta álbumes, casi todos con la discografía Columbia Records, después de su primer trabajo en la década de los 60 (The Second Barbra Streisand Álbum, The Third Álbum, My Name is Barbra, etc.). Algunos de ellos han sido bandas sonoras de sus películas. Con más de 50 discos de oro, 30 de platino y 13 multiplatino, es la segunda artista en las listas de éxitos de todos los tiempos, por delante de The Beatles. Sólo Elvis la supera. Además es la única artista entre los cuatro más vendedores de todos los tiempos, que no forma parte de la revolución del rock’n’roll, que ha dominado la industria musical durante cuatro décadas.

Una voz poderosa, un amplio registro de tres octavas y un timbre muy personal y con una ya histórica tendencia al perfeccionismo, ha incursionado con facilidad todos los géneros: pop, rock, baladas o música escrita para obras musicales. En este último género ha conseguido una autoridad indiscutible: dos álbumes suyos dedicados a temas musicales de Broadway han sido número uno de ventas. También ha grabado un álbum de música clásica, Classical Barbra, que recibió una nominación al Grammy en el apartado clásico. Aunque como compositora, Streisand ha desarrollado también una labor significativa en ese campo. Entre sus composiciones más populares destacan Evergreen, I Finally Found Someone, By The way, Lost Incide of You, temas melódicos para la banda sonora de Nuts, etc.

A pesar de su relativa inactividad, continúa siendo la artista femenina que más ha vendido en la historia, con un álbum No 1 en las últimas cuatro décadas. Sus No 1 se extienden durante un período de 39 años, el período más largo que ningún artista o grupo haya logrado. Muchas de sus colaboraciones con otros artistas han alcanzado los primeros lugares en las listas de éxitos, entre ella No More Tears I Enough is Enough, con Donna Summer, You Don’t Bring Me Flowers, con Neil Diamond, Guilty, con Barry Gibb y más recientemente, Tell Him, con Celine Dion. Otras colaboraciones importantes incluyen dúos con Judy Garland, Ray Charles, Frank Sinatra, Johnny Mathis, Kim Carnes, Bryan Adams entre otros. Comparte, además, el record Guinnes, junto a Elton John, de apariciones en las listas de éxitos Adult Contemporary de Bilboard (Estados Unidos) con 62 sencillos a lo largo de su carrera.

Entre octubre y noviembre del 2006 realizó una gira de conciertos acompañada por el cuarteto masculino Divo por Estados Unidos, con gran éxito de crítica y batiendo records de recaudación en casi todos los escenarios. Esta gira se extendió a Suiza, Austria, Alemania, Francia, Irlanda y el Reino Unido entre junio y julio de 2007 (acompañada esta vez por un grupo de actores y cantantes de Broadway), con igual éxito de crítica y público, con llenos absolutos en importantes escenarios del continente europeo.

Nuestro personaje estuvo casada con el actor Elliot Gould de 1963 a 1971, con quien tuvo su único hijo, Jason Gould que hace el papel de su hijo también en el “El Príncipe de las Mareas”. Mantuvo una breve relación con el Primer Ministro canadiense Pierre Trudeau a principios de la década de 1970 y también una larga relación con el peluquero convertido luego en productor de cine Jon Peters. Desde 1998 está casada con el actor James Brolin.

Nuestro personaje es conocida por su franca orientación política liberal y progresista y es una incondicional defensora del Partido Demócrata.

A lo largo de los años, Barbra ha sido una fuerte recaudadora de fondos para causas sociales como la lucha contra el sida, la educación y la protección de las minorías étnicas. Su posición de los artistas a la hora de participar en el proceso político quedó reflejada en su discurso en la Universidad de Harvard “El Artista Como Ciudadano” reproducido íntegramente por el New York Times y el Washington Post. También ha sido reconocida con un Doctorado Honorario en Artes y Humanidades por la Universidad de Brandéis. En febrero de 2001 le fue conferido el premio del Instituto Americano del Cine por su trabajo como directora, actriz, guionista, productora y compositora. Ha recibido también la Medalla Nacional de las Artes conferida por el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Francia la ha condecorado con la Orden de las Artes y las Letras y más recientemente, en 2007, como Oficial de la Legión de Honor Francesa.

Además de ser una artista polifacética, Streisand es una de las celebridades con más conciencia social en Estados Unidos. A través de la Streisand Foundation pugna por la igualdad de las mujeres y los derechos humanos, entre otras causas sociales. Además su fundación financió la participación de su país en la cumbre sobre el calentamiento de la Tierra y donó un millón de dólares a la iniciativa sobre el cambio climático del ex presidente Bill Clinton.

El año pasado, la cantante de Brooklyn realizó una gira de cuyas ganancias destinó 10 millones de dólares a organizaciones caritativas. Así es la incomparable Barbra Streisand