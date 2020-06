Doble explosión de una perfumería en Villa Crespo deja 2 muertos y 6 heridos

Una doble explosión y un incendio sacudieron la tarde del martes al barrio porteño de Villa Crespo y dejaron dos bomberos muertos y nueve heridos, que debieron ser trasladados. Todo ocurrió dentro de una perfumería “Pigmento” ubicada en la avenida Corrientes 5246, casi Scalabrini Ortiz.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Clarín, tras las explosiones y el incendio nueve personas fueron atendidas por el SAME en el lugar: ocho bomberos y un policía. Seis personas debieron ser trasladadas a los hospitales Fernández, Durand, Churruca, Zubizarreta e Instituto del Quemado. “Ya estamos en la última instancia, la situación está controlada y esperamos poder entrar a la zona de impacto”, dijo Juan Carlos Moriconi, jefe de Bomberos de la Ciudad, recién pasadas las 20.

El lugar es un edificio de 14 pisos, donde en la planta baja se encuentra la perfumería incendiada. El fuego se desarrolló en el subsuelo, sobre montículos de mercadería, y eso fue lo que provocó una primera explosión.

Momento de la explosión en la perfumeria de Villa Crespo. pic.twitter.com/wlAGz8T8W7 — Viral Redes (@RedesViral) June 2, 2020

Los vecinos salieron a los balcones al escuchar el helicóptero del SAME, que debió bajar para llevarse de urgencia a una de las personas heridas. Al menos cinco dotaciones de bomberos y varias ambulancias acudieron al lugar para auxiliar. Los bomberos trabajaron en el apagado de las llamas y se hizo presente la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) en el lugar por hallarse productos combustibles en el lugar.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en declaraciones a TN que hubo “seis bomberos heridos”, pero más tarde confirmaron cinco más, entre los que se encontraban los dos fallecidos.

Se trata de Ariel Gastón Vázquez (44), comandante Director de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y RRHH de Bomberos de la Ciudad y el Subcomisario Maximiliano Firma Paz (43), de la Estación VI Villa Crespo.

“Eran dos bomberos de mucha experiencia, excelentes bomberos. Los vamos a llevar en el corazón. Son las cosas a las que nos exponemos diariamente, es nuestro trabajo. Siempre está Dios con nosotros. Esta vez no estuvo”, lamentó Moriconi.

“Es un día muy triste. Fueron los que entraron en la primera explosión cuando nosotros estabamos atendiendo a los heridos”, dijo Crescenti sobre las dos víctimas fatales. Y agregó: “Estaban muy cerca, sobre la vereda y trabajando en el lugar. La explosión fue inesperada. Recibimos una explosión terrible, nosotros nos salvamos. Muchos de nosotros recibimos esquirlas. Yo estoy bien, un golpe en el brazo, alcancé a cubrirme porque estaba con otro par de médicos”.

“Hubo una primera explosión más chica donde hubo tres bomberos heridos, después se aplacó e ingresaron nuevamente para apagar el fuego y se produjo la segunda explosión y más fuerte, ahí fue el derrumbe”, explicó Moriconi. Y aclaró: “Hasta que no hagamos la pericia no se puede decir nada. Pueden ser muchas causas, pero dar una causa sin determinar bien lo que pasó no tiene sentido”.

Sobre la explosión, Crescenti dijo por su parte que “les pegó bastante y pudimos sacar a un oficial que está muy herido y lo trasladamos en helicóptero al Churruca”. “Hay otro bombero que está intubado en el Durand. Cuando estábamos atendiendo a los heridos, levantándolos con heridas, nos agarró una segunda explosión. Recibimos muchos impactos. Nacimos de nuevo. La explosión fue muy muy violenta”, afirmó el titular del SAME.

La dirección de Bomberos informó que ambas explosiones se produjeron cerca de las 17 en el segundo subsuelo de la perfumería “Pigmento”. Mientras los bomberos trabajaban sobre distintos focos, un equipo de Metrogas se aprestaba a interrumpir el suministro de gas en el lugar.

Mientras se llevaban a cabo las tareas de enfriamiento, un equipo de la Guardia de Auxilio se preparaba para revisar la estructura y evaluar los daños.

El segundo estallido ocurrió cuando el tránsito ya estaba interrumpido sobre la avenida Corrientes. Los bomberos, el SAME y la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) trabajaban esta tarde, donde se presume que se almacenan productos combustibles.

“A eso de las 18 se sintió una explosión, como si se hubiese reventado una garrafa. Pero no fue fuerte, bajita, no se vio humo ni nada. La gente que estaba dentro salió corriendo y a los cinco minutos empezaron a llegar los bomberos”, contó Juan José, testigo y vecino de la zona.

Luego dijo que “aislaron toda la zona” y que cuando los bomberos trabajaban adentro “se sintió otra explosión, que sí fue muy fuerte. Pasó un tiempo largo entre la primera y la segunda, unos 30 o 40 minutos”, aseguró.

