Nicolás Pauls intenta explicar a Radio Jai su publicación antisemita

Radio Jai se puso en comunicación con el cantante y actor con la intención de realizarle una entrevista al aire, frente a la escandalosa imagen de alto contenido antisemita que el artista publicara. https://www.radiojai.com/index.php/2021/02/21/92718/imperdonable-y-clasico-antisemitismo-en-argentina/ El mencionado se negó a la misma aduciendo que quiere bajar el tono de lo acontecido, pero nos solicitó publicar una declaración escrita que compartimos:

“Gracias por darme el espacio para aclarar.

Es corta la explicación que tengo para dar de lo ocurrido.

Un poco fue lo que ya escribí ayer para intentar explicar.

Subí una historia haciendo foco en un texto y en cuanto reparé en la imagen que lo acompañaba (que en primera instancia no había visto en su totalidad) inmediatamente la bajé. Lamentablemente ya era tarde porque hoy para muchos soy antisemita, algo que no es real.

Por un lado es un error muy tonto, de desatento y chicato y por otro lado se convirtió en una pesadilla.

Tengo familia judía que se exilió a la argentina escapando del holocausto, el 80 por ciento de mis amigos de toda la vida son judíos, repudio, repudié y acompañé a los familiares de los atentados como lo haré toda la vida.

Me parece un delirio tener que estar aclarando esto, aclarando quien soy y que pienso, defendiéndome de algo tan atroz y terrible como el antisemitismo, pero bueno, me equivoqué y me hago cargo.

El error fue ese, realmente ni me fije en la imagen y pido disculpas.

Terminé haciendo lo que siempre critico de otros, subir algo sin mirar la totalidad de lo que se comparte.”

Desde radio Jai se nos hace difícil creer que una imagen tan explícitamente antisemita pueda no haber sido vista por Pauls al momento de su publicación. Lo mismo es válido para el periodista deportivo, Martín Souto, que se sumó al comentario con un “así es amigo”.

Sea como sea, lo que la justicia debe juzgar no son los sentimientos de las personas, sino si sus acciones son contrarias a la ley. El justificativo de tener familiares judíos que escaparon del holocausto o infinidad de amigos judíos, no pueden servir como atenuantes frente a un hecho de antisemitismo. En buena hora que Pauls se haga cargo. Esperemos lo mismo acontezca con Martín Souto. Ambos deben buscar acciones concretas de reparación que deben ser definidas por el el INADI como organismo responsable de hacer cumplir la ley 23592 que penaliza los actos discriminatorios.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.