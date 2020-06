Tras contener con éxito el COVID-19, Corea del Sur está listo para la innovación israelí

Un conjunto único de circunstancias ha convertido a Corea del Sur, ahora más que nunca, en un mercado objetivo ideal para las empresas israelíes, dice Yaniv Goldberg, Jefe de la Misión Económica y Comercial de Israel en Corea.

Las ramificaciones económicas de la pandemia del coronavirus (Covid-19) aún se están calculando, pero ya está claro que serán catastróficas para algunos países. Para Corea del Sur, por otro lado, el golpe no fue tan significativo según Goldberg, dejándolo en una buena posición para recuperarse rápidamente y proporcionar una salida para la tecnología israelí.

“Cuando las nuevas empresas israelíes miran el mundo, creo que están identificando un problema con Estados Unidos y Europa, que generalmente son los primeros mercados que miran”, dijo Goldberg a CTech la semana pasada. “Estados Unidos y Europa siguen lamiendo sus heridas de la pandemia de Covid-19, mientras que en el Lejano Oriente y en Corea del Sur específicamente, el coronavirus no fue tan duro. Creo que cada vez más compañías israelíes están mirando a Corea del Sur como su primer mercado internacional. También hay signos de interrogación en torno a China debido a los numerosos informes sobre su conflicto con los Estados Unidos”.

El manejo de Corea del Sur de la pandemia ha sido aclamado como un éxito por expertos, con 35 casos adicionales el lunes que elevaron el total a 11,503 desde que el primer caso fue diagnosticado oficialmente el 20 de enero, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea (KCDC) . La mayoría de las nuevas infecciones están ligadas a una instalación de distribución administrada por el líder de comercio electrónico Coupang en Bucheon, al oeste de Seúl, que junto con su área metropolitana alberga a la mitad de la población del país de 50 millones. El número total de muertes aumentó en uno a 271 el lunes, dejando al país con una de las muertes más bajas por millón de personas en cualquier parte del mundo.

Si bien la economía de Corea del Sur, la cuarta más grande de Asia, no se enfrenta a un desastre como en otros países, sufrió sin embargo un golpe, con el Ministerio de Finanzas actualizando a la baja su perspectiva de crecimiento a 0.1% el lunes desde el pronóstico del 2.4% a fines del año pasado . La semana pasada, el Banco de Corea proyectó que la economía del país se reducirá un 0,2% este año, su peor cifra desde 1998. Sin embargo, el gobierno espera que la economía se recupere un 3,6% en 2021.

El presidente Moon Jae-in anunció el lunes la versión de Corea del Sur del New Deal, diciendo que es “una nueva estrategia de desarrollo nacional para pasar de un país seguidor a una nación que marca el ritmo”. Dijo que la versión coreana del New Deal se basa en dos pilares: el New Deal digital y el New Deal verde.

El enfoque en una transformación digital es algo que podría beneficiar a las empresas israelíes en particular, muchas de las cuales ya están activas en la industria en Corea del Sur.

“La tecnología profunda y cualquier cosa que tenga que ver con Big Data e IA y tecnologías avanzadas es por lo que las compañías israelíes son mejor conocidas aquí”, dijo Goldberg. “El comercio entre Israel y Corea del Sur ha aumentado constantemente y ya ha alcanzado más de 2 mil millones de dólares al año, y las exportaciones israelíes representan casi 1 mil millones de dólares de eso. Pero hay un potencial mucho mayor que aún no se ha realizado”.

Las economías de Corea del Sur e Israel se complementan entre sí. En Corea, tienes grandes conglomerados tecnológicos como Hyundai, Samsung, LG, SK Telecom, Lotte y más, y su percepción de innovación es muy diferente de la de una joven empresa israelí que puede maniobrar fácilmente Entonces, cuando una startup israelí tiene una tecnología profunda que puede integrarse en un conglomerado coreano, que luego puede escalarlo a todo el mundo, eso es enorme. El potencial es enorme y estamos viendo que esta tendencia gana impulso con el tiempo”.

Otro avance significativo en las relaciones económicas entre los países es el acuerdo de libre comercio para eliminar los aranceles que se completó entre las partes el año pasado y que está por firmarse y ratificarse dentro del año siguiente.

“Hay muchos procesos burocráticos y técnicos que aún deben resolverse, pero para fines de este año el parlamento coreano aprobará el acuerdo y esperamos que entre en vigencia a fines de este año o principios de 2021”, explicó Goldberg. “Esto no sólo es una muy buena noticia para el costo de vida en Israel, ya que los automóviles y teléfonos inteligentes de Corea se volverán más baratos, sino principalmente buenas noticias para los exportadores israelíes que podrán ser tan competitivos en Corea como las empresas alemanas o estadounidenses por ejemplo.”

Goldberg y su equipo, una de las 44 misiones económicas operadas a nivel mundial por el Ministerio de Economía e Industria, han estado ocupados facilitando reuniones en línea y organizando seminarios web, incluso con el Centro de Innovación ARC del Centro Médico Sheba centrado en la atención médica, reuniendo al gigante automotriz coreano Hyundai con Las compañías de tecnología automotriz israelíes y un seminario web de Deep Tech organizado con el fondo de capital de riesgo israelí Cardumen con las compañías de su portafolio.

“Tan pronto como se sustituya una reunión real con un seminario web o alguna actividad en línea, debe asegurarse de tener un título llamativo y contenido innovador. No se puede hacer algo sobre un tema que no les resulta muy interesante. Debes estar realmente concentrado y abordar temas que hagan que la innovación israelí parezca atractiva”, explicó Goldberg. “Las reuniones en línea no son fáciles para los coreanos. Va en contra de su cultura empresarial. Prefieren una reunión física y ver a la persona con la que están haciendo negocios. La cultura coreana tiene una tradición muy significativa que exige un gran esfuerzo cuando intentas venderle algo a alguien.”

“Uno de los desafíos para las empresas israelíes, especialmente ahora, es aprovechar al máximo su discurso de venta”, agregó Goldberg. “Si ya logró organizar una reunión en línea con una empresa coreana, debe asegurarse de estar lo más preparado posible con su discurso de marketing. No puede darse el lujo de aparecer en el estilo clásico israelí creyendo que todo estará bien e intentar improvisar. Debe comprender que tomó mucho esfuerzo organizar esta reunión y debe maximizar la efectividad de su discurso”.

Goldberg destacó la atención médica digital, que los coreanos están tratando de promover públicamente mediante la flexibilización de las regulaciones y el aprendizaje electrónico, como dos campos en los que la tecnología israelí tiene ventajas que se pueden utilizar en su beneficio en el clima actual.

“Estamos viendo cómo las empresas coreanas se toman un descanso de la inversión en investigación y desarrollo, ya que son testigos de la crisis que se está desarrollando en todo el mundo. Por otro lado, tan pronto como una empresa coreana vea una tecnología valiosa, no lo pensará dos veces ya que tiene el respaldo financiero y la paciencia para invertir”, dijo Goldberg. “Por lo tanto, existe un gran desafío para las empresas que retienen fondos y tal vez también están menos atentas a invertir en este momento. Por otro lado, sí les presenta una idea o producto innovador, que tal vez también sea relevante para la vida después del coronavirus, escucharán. Por lo tanto, debe estar muy centrado y brindarles las tecnologías más relevantes e innovadoras. Los coreanos tienen una industria muy innovadora y muchas tecnologías propias, por lo que es muy importante presentarles algo que no tienen ni hacen ellos mismos. Si vienes con una tecnología verdaderamente única que combina muchos conceptos tecnológicos, siempre estarán interesados, incluso durante la pandemia de COVID-19”.

Fuente: Ynet.