Nueva York decreta toque de queda por primera vez en su historia

La muerte de George Floyd desató una ola de manifestaciones por todo Estados Unidos. A raíz de las protestas, donde se registraron ciertos actos violentos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes un toque de queda desde las 23 a las 5 de la mañana.

El Alcalde detalló, a través de su cuenta Twitter, que la decisión fue adoptada tras una conversación con el gobernador Andrew Cuomo.

A curfew is in effect as of 11 PM tonight until 5 AM tomorrow.

“Apoyamos las protestas pacíficas” pero a raíz de la violencia y saqueos de los últimos días, “por la seguridad de todos, hemos decidido implementar un toque de queda en la ciudad de Nueva York esta noche”, escribió.

Desde hace seis días, las concentraciones se replicaron en 140 ciudades estadounidenses. Miles de ciudadanos organizaron manifestaciones contra la brutalidad policial y el racismo el domingo.

Asimismo, el toque de queda ya se impuso en decenas de ciudades, incluido en Los Ángeles, Houston y Washington DC.

Ante los disturbios, el Alcalde y el Gobernador de Nueva York anunciaron en un comunicado que la policía duplicará su presencia en las calles, para ayudar a prevenir la violencia e impedir destrozos y saqueos.

Unos mil manifestantes protestaron pacíficamente este lunes de tarde en Times Square, aplaudiendo y gritando “George Floyd, George Floyd” y “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan) frente a policías equipados con uniformes antidisturbios.

“Las manifestaciones que hemos visto han sido generalmente pacíficas. No podemos dejar que la violencia socave el mensaje de este momento. Es demasiado importante y el mensaje debe ser escuchado”, sostuvo el Alcalde.

De Blasio está casado con una mujer afrodescendiente y su hija Chiara, de 25 años, participó en una protesta por la muerte de Floyd el sábado y fue detenida por la policía, que la liberó el mismo día. El Alcalde dijo a periodistas que estaba “orgulloso” de ella.

El alcalde De Blasio dijo que habló con el jefe de policía, Dermot Shea sobre incidentes de represión contra manifestantes. Por ejemplo, una camioneta policial fue filmada mientras se lanzaba contra un grupo de manifestantes, y el caso es investigado. “Concordamos en la necesidad de acciones rápidas”, sostuvo.

New Yorkers: I’ve spoken with @NYGovCuomo and for everyone’s safety we have decided to implement a citywide curfew in New York City tonight. It will take effect at 11pm and be lifted at 5am tomorrow morning.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 1, 2020