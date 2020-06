Estamos a una semana del día del periodista en Argentina, como homenaje por el profesional que fue José Ricardo Pepe Eliaschev, quien habría cumplido 75 años, nos comunicamos con Victoria Verlichak, quien fue esposa de Pepe para recordarlo.

Victoria, se enorgullece entre la melancolía de extrañarlo, al mencionar que ante cada aniversario, suele recibir llamadas y correos de todas partes, por ejemplo de Venezuela, donde Pepe fue docente en la Universidad Central por el año 1974. Muchos lo recuerdan como periodista, otros mas íntimos como profesor y le agradecen las correcciones brindadas en aquellos momentos porque, como recuerda Victoria, “él era muy quisquilloso”.

A Victoria le cuesta escuchar radio y notar que Pepe no está. “Desde que él murió, me da cosa”, cuenta su esposa y remarca que solo a su hijo, quien hace unas columnas de cómics en radio, salvo eso, el resto trata de no oír.

Victoria se pregunta si todos sabrán de Eliaschev. Lee el diario todos los días, y tiene la incertidumbre de si todos saben que Pepe fue el primero que utilizó el concepto de opinión editorial a cambio de la información pura y dura, o sea que cuando él quería opinar, decía: “Esta es una opinión editorial”, el editor por sí mismo era él”. Este punto, es algo que Pepe lo aprendió de los Estados Unidos donde vivieron entre 1977 y 1981, y donde era muy clara la diferencia entre la presunta noticia objetiva, que nunca es objetiva, y la opinión editorial.

Eliaschev fue muy atacado por su investigación a propósito del Pacto Secreto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno iraní de Mahmoud Ahmadinejad y aunque la historia le devolvió el honor por la veracidad de sus dichos, a Victoria aún le queda una sensación ambigua. “No es un tema personal, me alegro que se haya demostrado que lo que Pepe decía haya sido cierto, que sus fuentes eran inobjetables, y que su investigación haya sido prolija”. Verlichak estaba segura que su esposo tenía razón. Lo que sí la impresionó fue cuando mataron a Nisman, un día 18, al igual que pepe, solo que uno en enero y otro en noviembre. Nisman mismo en su momento, lo reconoció y tampoco le creyeron, lo que le genera el sabor agridulce porque Pepe ya no estaba para verlo.

