“Ellos claramente no representan a la comunidad judía ni representan a la ortodoxia judía”

A raíz del episodio de las ceremonias de casamiento judías realizadas en los últimos días, y que contravienen los decretos que imponen la cuarentena, dialogamos con el Rabino Yosi Baumgarten del Gran Templo de Paso.

“No hay nada que se anteponga la vida, está escrito en la ley común, y aparte la ley de la Torá misma dice que hay que cuidar la vida y cuidar las leyes de los lugares. Si los infectólogos, los médicos y los rabinos dicen que no hay que rezar con minián, que hay que hacer las cosas con las leyes de higiene y que si en ese momento hay una prohibición de hacer tal o cual cosa, no se debe hacer”, expresó.

Baumgarten explicó claramente que no solo no hay excusa religiosa para contravenir la cuarentena, sino que la misma religión impone respetar lo que haga falta para asegurar el bien común. “Muchas veces es muy difícil en momentos de confusión, tener las cosas claras. Nos pasa a todos los seres humanos que nos equivocamos. Pero por una acción que te puede dañar a vos o que puede dañar a otra persona e ir contra la vida, o duda de vida contra un ser humano, se profana el shabat, se profana los diez mandamientos, se profana lo más sagrado. Lo más sagrado es la vida porque está escrito que la persona tiene que vivir. Toda la Torá, todos los mandamientos y toda la humanidad se para que la persona pueda vivir”.

“Entonces las personas se confunden y creen que pueden hacer lo que quieren porque creen que su estudio o su estatus les da ese aval, y es olvidan que son seres humanos, que tiene que guerrear contra su mal, que todo su estudio es para perfeccionarse”

En relación a lo que la ley judía requiere para la realización de una boda, indicó que “la halajá dice que tiene que haber un minián, contando al novio y al rabino que los casó. Quiere decir que podía haber tranquilamente diez personas con barbijo, con el distanciamiento social requerido, hacer una jupá con el aval de la gente de salud y con el aval de la gobierno, y después de la cuarentena la fiesta, como se hizo en otros lugares del mundo”.

“Ellos claramente no representan a la comunidad judía, no representan a la ortodoxia judía, no representan a ningún grupo. Es gente que tomó una decisión sola, que hace quedar mal a toda la comunidad. Si los rabinos de todo el mundo dijeron que no hay que hacer rezo en minián, que tiene que prevalecer la vida, que la voluntad de dios en este momento es que lo sirvas desde tu casa, ayudando a toda la humanidad, entonces no hay que ser mucho más inteligente que eso” expresó.

Y concluyó Baumgarten: “La verdad no entiendo qué se les pasó por la cabeza a esta gente y no entiendo por qué actuaron de esta manera”.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.