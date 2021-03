Discurso de Cristina en el acto del 24 de marzo: “Es un mensaje para sus militantes y típico de una campaña electoral”

Ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, volvió a aparecer con un discurso fuerte y contundente. Su alocución de continuidad con las que fueron sus políticas cuando era presidenta crisparon la realidad del país, sus negociaciones con el Fondo Monetario internacional.

La ex presidenta ocupa cada vez mayor protagonismo e incluso la locutora oficial del evento de recordación por el 24 de marzo, día de la memoria por la toma del poder por parte de la última junta militar en 1976, la presentó como “la presidenta de todos los argentinos” y luego nadie salió a desmentirlo o a confesar que fue un error.

Si la faltaba algo a las palabras de Cristina Fernandez y su visión geopolítica las mismas fueron corroboradas con la salida de la Argentina del grupo de Lima, que entre otras cosas critica la falta de respeto a los Derechos Humanos en Venezuela y una salida democrática para el drama que vive ese país.

Radio Jai dialogó con Ignacio Zuleta, periodista y consultor político, quien dio detalles sobre el tema.

“No me sorprende para nada de que grite y diga lo que dijo, es un mensaje para sus militantes y típico de una campaña electoral”, explicó, y agregó: “Lo que dijo es obvio, esperable y no es ninguna novedad”.

Asimismo, se refirió a quién gobierna realmente, y expresó: “Hay una fantasía de que uno maneja al otro, son socios de una coalición política que tienen objetivos y van a hacer todo lo necesario para cumplirlos, y estos están por encima de la cotidianidad de la gente”.

“El que decidió que Alberto fuera presidente fue el peronismo, un club de gobernadores que maneja la mayoría de las provincias argentinas y resolvieron en 2019 que Cristina no fuera la candidata a presidente porque el peronismo del interior iba a ir con lista corta, como de hecho paso en muchas provincias en la primera vuelta”. “Ella acordó con el peronismo una fórmula en la que cedía la candidatura a la presidencia, y eso fue lo que permitió que el peronismo reunificado ganara las elecciones”,

Según Zuleta, es clave que los partidos políticos vayan unificados a las elecciones. “La oposición está tratando de no dividirse y, de hecho, no se ha dividido”. “Las dos fuerzas se están manteniendo juntas porque saben que es la mejor manera de ganar las elecciones”.

