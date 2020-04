La experiencia de un “recién llegado” a Israel en épocas de pandemia

Tomás Bargad es rosarino y se encuentra en estos momentos en la ciudad de Haifa participando de uno de los programas de Masa, y en diálogo con Jai, contó acerca del Plan y de la vida en esa ciudad, en estos momentos de aislamiento social. Tomás comparte una casa en un lugar que describe “muy verde y muy hermoso como es esa ciudad”, junto con otros participantes, de Brasil y de los Estados Unidos.

Tomás llegó primero por Taglit, a quien agradece por “el regalo que fueron esos diez hermosos días” con un grupo de arte especializado, y apenas terminó, se sumó al programa Iom Judea o Budget, que ofrece pasantías laborales. Al programa, se accede gracias a “una generosísima beca que otorga el Gobierno de Israel, que puede llegar hasta los 4500 dólares” y que considera muy importante por lo difícil que resultaría para los argentinos con pocas posibilidades de ahorro en su país, afrontar el costo total de un programa. En su caso, tiene un plan básico que consiste en vivienda, y el ulpan de hebreo. Lo demás, como comida, limpieza y salidas (bares), corre por parte de los participantes, gastos que consideró no demasiado costoso.

El joven está desarrollando su labor en una compañía de marketing, un trabajo en producción audiovisual, en una empresa valiosa, que logró encontrar luego de un tiempo de búsqueda porque “Haifa no es Tel Aviv en desarrollo tecnológico, es más tranqui”. El tema de la cuarentena no lo afectó porque realiza su labor desde su casa, en lo llamado home office, por lo que la presencia no es necesaria porque la compañía es de marketing digital y tienen una excelente organización que no hace necesaria la presencia.

Israel atraviesa, en estos momentos, una situación difícil con un 25 por ciento de la fuerza laboral desocupada por el coronavirus, y en un escenario político particular, al no haberse podido establecer gobierno durante tanto tiempo, y con ello, entre otros temas, la imposibilidad de presentar un presupuesto. Los planes de Tomás, entonces, son regresar a la Argentina “hasta que todo se acomode aquí´ y poder darle prioridad a los israelíes a tener trabajo, y regresar el próximo año a Israel, probablemente ya haciendo Aliá.

Respecto de aprender hebreo, reconoció que al principio puede presentar dificultades, pero que luego estas se van venciendo, que es “un idioma muy lindo”, que no entiende a quienes se niegan a aprender el idioma del lugar en donde viven, y que siente que poder hablarlo es una suerte de “cortesía” hacia la gente en Israel a la que definió como “recontra re mil cálida” a quienes les encanta que les hablen en su idioma.

Por último Tomás dejó un mensaje para aquellos que nunca visitaron Israel, indicó que lo hagan por medio de Taglit, y que se interesen por los diferentes planes de Masá: “Tiene grandes asesores en Argentina, son gente genial, hay toda una estructura que brinda todas las posibilidades: Si querés vivir una experiencia de cinco meses y listo, podés, o conseguir una extensión de la visa y quedarse un año, es posible, si querés quedarte a vivir, hay más posibilidades. Que se acerquen a vivir esta loca experiencia de la que estoy fascinado”, aconsejó entusiasmado.

