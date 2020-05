Alumnos sin calificaciones ¿Qué pasará con el año lectivo?

Melina Furman, es Doctora en educación y profesora de la Universidad San Andrés y en momentos donde la totalidad del alumnado de los diferentes niveles se encuentra cursando de modo virtual, se anunció que ningún alumno del país, tanto de escuelas públicas como privadas, será calificado mientras las clases presenciales estén suspendidas.

“Es importante pensar la diferencia entre evaluación y calificación o acreditación”, aclara Furman. La primera es proponerle algo a los alumnos para poner en juego lo que aprendieron y la calificación remite solo a “ponerle un numero” para que sirva para acreditar un trimestre o un año. De lo que se esta hablando ahora es de no acreditar, no de no evaluar. Es decir que sigan tomando trabajos los docentes en la medida en que la evaluación este bien pensada, es un gran aliado del aprendizaje, el gran insumo de los docentes para tomar “la tempratura de los chicos”, grafica Melina.

La evaluación antes de la pandemia ya era algo esencial para los docentes de todos los niveles, para seguir fortaleciendo como tomar buenas evaluaciones que nos cuenten y ayuden a los chicos a seguir aprendiendo mas allá de la simple reproducción de hechos y conocimientos fácticos -explicó la doctora en educación-.

Hay que considerar que existe una gran desigualdad en el país entre los alumnos y los mismos docentes incluso, donde no todos poseen las mismas posibilidades técnicas o de conectividad a internet, por eso se esta tomando esta decisión mas general de no dejar a nadie rezagado o que repita el año.

“Todo está en construcción”, admite Melina Furman. Por lo pronto, cada provincia esta tomando sus propias decisiones. La regla mas general es que nadie pierda el año, lo mismo que se está haciendo en otros países como España. Esta claro, que todos son conscientes que luego habrá que compensar lo que no se pudo aprender este año.

Respecto a aquellos que están finalizando la secundaria, una de las ideas que cuenta Furman que se estaba barajando, es que puedan recuperar algo de lo no aprendido, en el primer trimestre del año que viene, lo que claramente demoraría el ingreso a la universidad.

Mas allá de todas estas “malas noticias”, la académica destaca un hecho que no es menor y que ha logrado igualar a muchos docentes: “Si hay algo bueno que esta quedando de esto, es que todos los docentes estamos en una capacitación forzada acelerada para incorporar nuevas estrategias nuevos recursos”. Es así que, los docentes están saliendo fortalecidos en cuanto a integración de nuevas tecnologías digitales que estaban al alcance de muchos pero al no estar la urgencia de usarlas no eran consideradas.

