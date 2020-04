Hatikva, el Himno Nacional de Israel

Hatikva, que significa la esperanza, es el himno Nacional de Israel el cual nació así:

A fines del siglo XIX vivía en la misma calle de Austria Berggasse dos judíos que se hicieron famosos. Ambos se caracterizaron por la forma de interpretar los sueños de las personas pero en diferente sentido, uno definió al sueño como una realización de deseos y el otro convirtiendo un sueño en algo real. Se podría decir que Sigmund Freud analizaba los sueños de las personas y llego a escribir una teoría de ellos, Theodor Herzl fue más practico y concreto el sueño de todo un pueblo de vivir juntos en la Tierra Prometida.

Por esos tiempos el pueblo judío comenzaba a buscar símbolos, los símbolos unen, sin saber todavía que 50 años más tarde serian testigos del nacimiento del Estado de Israel, uno de ellos fue la búsqueda a través de un Himno que con el tiempo pasaría a ser el Himno Nacional de Israel, Hatikva.

La letra completa del himno dice así:

“Mientras bien adentro del corazón palpite un alma judía,

avanzando hacia Oriente con un ojo apuntando a Sion.

No perdimos nuestra esperanza, la esperanza de dos mil años,

De ser un pueblo libre en nuestra tierra,

La tierra de Sion y Jerusalem”.

Fue escrita en el año 1878 por Naftalí Imber, poeta judío nacido en Zloczow (Ucrania), nueve años después se convirtió en el Himno del Sionismo en la primera cumbre del Congreso Sionista.

Antes de que se declare la independencia, ese himno estaba prohibido por el Mandato Británico que gobernaba estas tierras. Cuando se declaró la independencia el 14 de Mayo de 1948 se canto como el Himno Nacional. Aunque ese día deberían haber cambiado la letra del himno al hacer real esa esperanza de miles de años, se decidió adoptarlo para educar a las próximas generaciones que la lucha por ser un pueblo libre seguirá de por vida.

El texto complica un poco la situación de los israelíes no sionistas y no judíos como los grupos ortodoxos del Naturey Karta que no aceptan al Movimiento Sionista hasta hoy día o minorías como cristianos, musulmanes, drusos o beduinos. Por lo general, ellos optan por no cantarlo y están en una permanente lucha para cambiar la letra que ellos apodan inapropiada para esta época y además no abarca a todos los ciudadanos del país. Recién en el año 2004 fue declarado por ley como el Himno Nacional, después de 56 años de vida del país.

El himno del video fue el cantado el pasado Martes en el monte Herzl de Jerusalem con el cual culminó el acto del encendido de las antorchas.