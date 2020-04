Coronavirus y una pandemia de antisemitismo

Los trabajadores de la Sociedad Judía de Entierro usan equipo de protección justo antes de llevar el cuerpo de una víctima de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) para ser enterrado en Jerusalén, el 2 de abril de 2020. Foto: Reuters / Ronen Zvulun.

La principal noticia de BDS para abril fue el ataque del movimiento contra la respuesta de Israel a la pandemia mundial de coronavirus. Siguiendo el enfoque de la Autoridad Palestina y Hamas, las principales organizaciones de BDS IfNotNow y Jewish Voice for Peace acusaron al gobierno israelí de prohibir la entrega de equipos médicos a Gaza y Cisjordania.

En un evento en línea con Jewish Voice for Peace, la principal defensora de BDS, Linda Sarsour, calificó el virus como “una sentencia de muerte completa para más de 2 millones de personas” y declaró: “Esa sangre estará en manos del pueblo estadounidense … e Israel”. Varios capítulos de Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) se hicieron eco de la condena de Israel por el “bloqueo” o “asedio” de Gaza, al igual que al menos un grupo de J Street , y otros exigieron que Israel liberara a los terroristas de la prisión.

Los ataques relacionados con el coronavirus en Israel aparecieron en muchos otros sectores, utilizando argumentos estándar. Un artículo de opinión en The Washington Post llamó a Gaza una “prisión al aire libre ” , mientras que una carta en la revista médica británica The Lancet argumentó que el tratamiento israelí de Gaza durante la pandemia fue “violencia estructural”, pero no mencionó la opresión interna de Hamas , mala gestión o agresión externa. La carta, de varios partidarios de BDS, fue retirada después de protestas con respecto a sus imprecisiones y tendencias.

Estos ataques fueron amplificados por otros grupos de BDS como “Who Profits”, que alegaba que una “población ocupada y sitiada y una economía sistemáticamente desarrollada son particularmente vulnerables tanto a COVID-19 como a las consecuencias económicas”. De acuerdo con la tradición del movimiento BDS de pervertir las fiestas judías, las declaraciones de J Street Haggadah y IfNotNow también utilizaron la Pascua y la tradición judía como un medio para atacar a Israel y sus partidarios. IfNotNow preguntó: “¿Endureceremos nuestros corazones al sufrimiento diario de quienes están bajo la Ocupación, o nos solidarizaremos con los palestinos desposeídos, como Moisés hizo con los esclavos hebreos?”