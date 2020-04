“Hay que apoyar al profesional de la salud con todo el equipamiento necesario para su seguridad”

La fundación “Argentina por Más”, lanza una campaña de urgencia bajo el título “El Hospital Rivadavia necesita tu ayuda”, para recaudar fondos a beneficio del importante nosocomio público de Buenos Aires, un emblema en la salud pública. La doctora Diana Chugri es su presidenta y dialogamos con ella para conocer las necesidades del nosocomio más antiguo en operación de la Ciudad de Buenos Aires.

“La pandemia nos encontró un poco desprevenidos. Afortunadamente la declaración de la cuarentena anticipada nos ha ayudado muchísimo, y esto ha sido una bendición porque si bien los casos se suman todos los días, no hay un desborde, no hay un colapso de la salud pública que es el mayor temor, no estamos colapsados aún, porque convengamos que vivimos en un país pobre” indicó Chugri.

Explicó la doctora que se están realizando las tareas necesarias para brindar la mejor respuesta. “Día a día estamos organizándonos más cada uno de los hospitales, el nuestro en particular (Hospital Rivadavia) ya tiene las unidades de aislamiento, y eso es sumamente importante porque quiere decir que el paciente sospechoso de estar infectado no entra al hospital, va directamente al centro que se llama Triage, donde los están esperando un determinado grupo de profesionales armados, aislados y preparados para recibir a ese paciente y tomar todos los recaudos, entre ellos hacerle la prueba de Covid-19”.

La premisa es clara ya que “todos queremos el cuidado de nuestros médicos y de nuestro personal de salud, ahí apunta nuestra campaña precisamente”, aseveró.

“Las necesidades inmediatas son barbijos N95, es el último pedido que recibimos del hospital, necesitamos unos 2000 barbijos. La fundación ya ha entregado casi 1000 barbijos. Tampoco es fácil de conseguir porque el mundo entero busca barbijos N95 y 3M que son los que necesita nuestro personal especializado. Además, ambos de tela, que aunque parezca raro los utiliza desde el medico hasta el enfermero, el asistente, el camillero,y hasta el personal de alimentación. Nos pidieron 1500, y ya compramos 400” detalló Diana Chugri en relación a las necesidades específicas del hospital Rivadavia.

“Hoy estamos frente a este terrible virus que si bien cada vez se sabe más, también es verdad que el mundo no va a estar en paz hasta que no tengamos la vacuna y esto no va a ser en lo inmediato”, dijo Chugri, y agregó: Las potencias del mundo van a asegurarse los stocks de vacunas primero, lo mismo que está sucediendo con los insumos en el mundo. Esta es nuestra preocupación, como en todos los hospitales, brindarles a los médicos los insumos necesarios. Se ha visto que el personal de la salud se están infectando, y si bien como médicos estamos preparados para enfrentar con toda celeridad y el rigor que significa nuestra esencia como médicos, hay una realidad: no todos los médicos tienen esa capacidad. Las generaciones más nuevas tienen miedo de enfrentarlo, así como tienen miedo enfermeras y el personal no médico porque es razonable, pero si uno le da a un profesional de la salud todo el equipamiento necesario para su seguridad, su tranquilidad y la de la familia, es diferente”.

Participe de la campaña donde uno puede donar a partir de $300, esto es ingresando a la web www.argentinapormas.org.ar, y al Instagram @argentinapormas

