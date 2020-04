“Vamos a volver a marchar y mientras tanto hay que seguir educando a nuestros jóvenes”

Este año, por primera vez en 32 años por el contexto mundial de la pandemia por el coronavirus, Marcha por la Vida no tiene lugar en Auschwitz-Birkenau en el Día del Recuerdo del Holocausto. Sin embargo, como todos los actos y recordaciones que se llevan a cabo, el mundo virtual encuentra su espacio para no olvidar y mantener en pie cada uno de los homenajes. Alejandra Tolcachier, coordinadora de Marcha por la Vida nos cuenta las acciones que han programado para Iom Hashoá y como programan los próximos pasos a seguir.

Este año hay muchos actos de recordación como el de Yad Vashem con la lectura de los nombres de las victimas, entre otros. Pero desde Marcha por la Vida, tomaron una iniciativa que llevan realizando hace unas semanas y consiste en la “placa virtual” en la cual los interesados, pueden escribir una placa tal cual la realizan el día de Iom Hashoá en Birkneau, aquellos que viajan, dejando un mensaje tanto en honor de las victimas como a los sobrevivientes. “También un mensaje de paz que queremos brindar al mundo”, comenta Tolcachier. Para ello, solo hay que ingresar al sitio de Marcha por la Vida y seguir los pasos.

El Proyecto de Placa Virtual de March of the Living es una iniciativa a nivel mundial que tiene el objetivo de dejar un mensaje en nombre de las víctimas del Holocausto, los sobrevivientes y a las generaciones jóvenes en las vías del campo de exterminio Auschwitz – Birkenau. Se lo hace de esta manera porque este año, a causa de la pandemia originada por el COVID-19, la marcha no se realizará.

Lamentablemente, la pandemia le prohibió a muchos jóvenes participar de la tradicional marcha y ante esto, Alejandra expresó que están pensando formatos para que puedan viajar. En primera instancia se pensaba este mismo año, mas adelante, sin embargo ven muy difícil que logre hacerse por la situación del mundo.

La otra opción mas concreta respecto al viaje de los jóvenes es que el próximo año, en la edición 2021, el grupo sea ampliado permitiendo viajar el doble de participantes. “Estamos trabajando con cada escuela en particular y grupo”, explicó la coordinadora de Marcha por la Vida.

En los últimos 32 años, desde que se inició la marcha, más de 300.000 personas de 52 países recorrieron la ruta de la marcha, las vías del ferrocarril de 3,2 kilómetros de largo desde Auschwitz a Birkenau, en homenaje a la mayor pérdida en la historia del pueblo judío y la humanidad.

Ante la situación actual y para no perder la continuidad educativa y de transmisión de la memoria, Alejandra comentó que van a pensar propuestas virtuales de participación con los jóvenes que formaron parte de viajes pasados y aquellos que iban a participar este año, para realizar algunas acciones para Iom Hazikaron y Iom Haaztmaut.

Esta cuarentena y la crisis de salud a nivel mundial ha generado que todos empezamos a valorar aún más las pequeñas cosas de la vida. La vida en si. Y como manifiesta Alejandra Tolcahier, no hay nada que pueda hacernos parar: “Seguro vamos a volver a marchar. Mientras tanto hay que seguir educando a nuestros jóvenes”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.